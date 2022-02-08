«Пицца, любовь и позор!» Шнейдеров рассказал, кому бы отдал «Оскар»

«Выбор академиков, на мой взгляд, весьма удачный. В списках лучших фильмов есть и фантастика «Дюна», и мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история», и замечательная ретро-мелодрама «Лакричная пицца». Выбор богат, и я сочувствию академикам, поскольку им предстоят нелегкие раздумья. Из того, что я видел, я бы отдал «Оскар» либо «Лакричной пицце», либо «Вестсайдской истории». Эти два фильма занимают во мне примерно одинаковое место. Но объективного критерия в искусстве нет. Гадать о победителях «Оскара» все равно, что гадать на кофейной гуще или как в былые времена бросать валенок за ворота. Академиков более 6 тысяч, и их решение абсолютно непредсказуемо», - сказал Шнейдеров.

При этом он возмутился тем, что мультфильм «БоксБалет» не показывают на российском ТВ и в кинотеатрах.

«Главный итог этого «Оскара» - то, что «БоксБалет» получил номинацию. Американские киноакадемики лишний раз подтвердили свою любовь к короткометражному анимационному российскому кино. Жалко только, что этот мультфильм практически невозможно увидеть обычному зрителю. Его не показывают по телевизору и в кинотеатрах, показывают только на фестивалях, и это просто позор для России», - подчеркнул кинокритик.

Шнейдеров также высказал мнение, что все претенденты на «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль» являются «равно-прекрасными».

«Я не хочу сказать, что хотя бы один актер из этого списка хуже других. Они все равно-прекрасные, все замечательно сыграли свои роли, и я не возьму на себя риск отдавать кому-то предпочтение», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В число претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» вошли картины «Вестсайдская история», «Дюна», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса», «Белфаст», «CODA: Ребёнок глухих родителей» «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины» и «Король Ричард».

Лучшим иностранным фильмом могут быть признаны японская картина «Сядь за руль моей машины», итальянская «Рука бога», норвежский «Худший человек на свете» и датский «Побег».