«Пицца, любовь и позор!» Шнейдеров рассказал, кому бы отдал «Оскар»
Номинированный на «Оскар» российский мультфильм проигнорировали кинотеатры и ТВ, его можно посмотреть только на фестивалях, возмутился кинокритик.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал позором ситуацию с непоказом в России номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» и перечислил своих фаворитов премии.
Ранее Киноакадемия объявила список номинантов на «Оскар». В их числе оказался и короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова.
«Выбор академиков, на мой взгляд, весьма удачный. В списках лучших фильмов есть и фантастика «Дюна», и мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история», и замечательная ретро-мелодрама «Лакричная пицца». Выбор богат, и я сочувствию академикам, поскольку им предстоят нелегкие раздумья. Из того, что я видел, я бы отдал «Оскар» либо «Лакричной пицце», либо «Вестсайдской истории». Эти два фильма занимают во мне примерно одинаковое место. Но объективного критерия в искусстве нет. Гадать о победителях «Оскара» все равно, что гадать на кофейной гуще или как в былые времена бросать валенок за ворота. Академиков более 6 тысяч, и их решение абсолютно непредсказуемо», - сказал Шнейдеров.
При этом он возмутился тем, что мультфильм «БоксБалет» не показывают на российском ТВ и в кинотеатрах.
«Главный итог этого «Оскара» - то, что «БоксБалет» получил номинацию. Американские киноакадемики лишний раз подтвердили свою любовь к короткометражному анимационному российскому кино. Жалко только, что этот мультфильм практически невозможно увидеть обычному зрителю. Его не показывают по телевизору и в кинотеатрах, показывают только на фестивалях, и это просто позор для России», - подчеркнул кинокритик.
Шнейдеров также высказал мнение, что все претенденты на «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль» являются «равно-прекрасными».
«Я не хочу сказать, что хотя бы один актер из этого списка хуже других. Они все равно-прекрасные, все замечательно сыграли свои роли, и я не возьму на себя риск отдавать кому-то предпочтение», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В число претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» вошли картины «Вестсайдская история», «Дюна», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса», «Белфаст», «CODA: Ребёнок глухих родителей» «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины» и «Король Ричард».
Лучшим иностранным фильмом могут быть признаны японская картина «Сядь за руль моей машины», итальянская «Рука бога», норвежский «Худший человек на свете» и датский «Побег».
На лучшую мужскую роль номинированы Бенедикт Камбербэтч (фильм «Власть пса»), Уилл Смит («Король Ричард»), Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»).
Режиссёр номинированного на «Оскар» российского мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков ранее рассказывал, что его картина посвящена родителям и людям, чья молодость пришлась на 1990-е годы, когда чья-то жизнь была счастливой, а для кого-то наоборот «всё схлопнулось», напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- «Росатом»: О причинах смерти россиян в Бангладеше можно говорить по итогам расследования
- Врач рассказал, какой процент заболевших тяжело переносит «омикрон»
- В Госдуме объяснили готовность Путина предоставить убежище Порошенко
- СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцин от COVID-19
- Врач рассказал о новой мутации омикрон-штамма
- Сомнолог рассказал, сколько длится бессонница после коронавируса
- «Ебабуся» от Зеленского: на Украине предложили дарить пенсионерам смартфоны за вакцинацию
- В Бангладеш расследуют смерть пяти строивших АЭС россиян
- Телеканал «Доджь»* подал в СК заявление на Кадырова
- Зеленский ответил на фразу Путина о «терпении красавицы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru