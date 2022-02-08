«Пицца, любовь и позор!» Шнейдеров рассказал, кому бы отдал «Оскар»

Номинированный на «Оскар» российский мультфильм проигнорировали кинотеатры и ТВ, его можно посмотреть только на фестивалях, возмутился кинокритик.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал позором ситуацию с непоказом в России номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» и перечислил своих фаворитов премии.

Ранее Киноакадемия объявила список номинантов на «Оскар». В их числе оказался и короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова.

Объявлены номинанты на премию «Оскар»
«Выбор академиков, на мой взгляд, весьма удачный. В списках лучших фильмов есть и фантастика «Дюна», и мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история», и замечательная ретро-мелодрама «Лакричная пицца». Выбор богат, и я сочувствию академикам, поскольку им предстоят нелегкие раздумья. Из того, что я видел, я бы отдал «Оскар» либо «Лакричной пицце», либо «Вестсайдской истории». Эти два фильма занимают во мне примерно одинаковое место. Но объективного критерия в искусстве нет. Гадать о победителях «Оскара» все равно, что гадать на кофейной гуще или как в былые времена бросать валенок за ворота. Академиков более 6 тысяч, и их решение абсолютно непредсказуемо», - сказал Шнейдеров.

При этом он возмутился тем, что мультфильм «БоксБалет» не показывают на российском ТВ и в кинотеатрах.

«Главный итог этого «Оскара» - то, что «БоксБалет» получил номинацию. Американские киноакадемики лишний раз подтвердили свою любовь к короткометражному анимационному российскому кино. Жалко только, что этот мультфильм практически невозможно увидеть обычному зрителю. Его не показывают по телевизору и в кинотеатрах, показывают только на фестивалях, и это просто позор для России», - подчеркнул кинокритик.

Шнейдеров также высказал мнение, что все претенденты на «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль» являются «равно-прекрасными».

«Я не хочу сказать, что хотя бы один актер из этого списка хуже других. Они все равно-прекрасные, все замечательно сыграли свои роли, и я не возьму на себя риск отдавать кому-то предпочтение», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В число претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» вошли картины «Вестсайдская история», «Дюна», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса», «Белфаст», «CODA: Ребёнок глухих родителей» «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины» и «Король Ричард».

Лучшим иностранным фильмом могут быть признаны японская картина «Сядь за руль моей машины», итальянская «Рука бога», норвежский «Худший человек на свете» и датский «Побег».

Мультфильм российского режиссёра «БоксБалет» выдвинут на премию «Оскар»

На лучшую мужскую роль номинированы Бенедикт Камбербэтч (фильм «Власть пса»), Уилл Смит («Король Ричард»), Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»).

Режиссёр номинированного на «Оскар» российского мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков ранее рассказывал, что его картина посвящена родителям и людям, чья молодость пришлась на 1990-е годы, когда чья-то жизнь была счастливой, а для кого-то наоборот «всё схлопнулось», напоминает RT.

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