«Честный выбор»: Издатели объяснили «закрашенный текст» в книге о Пазолини
В издательстве АСТ подтвердили НСН, что в недавно вышедшей книге Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» часть текста закрашена.
Это объяснили тем, что отобразить текст полностью «невозможно» из-за требований закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.
«Решение редакции, выпустившей книгу, — вынужденное, чтобы издание могло увидеть свет. Закрасить фрагменты текста — более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было», - отметили в АСТ, добавив, что правообладатель одобрил это решение издательства.
По словам собеседницы НСН, в российских издательствах уже широко применяется практика «выпускать книги с заретушированными фрагментами».
Ранее в издательстве АСТ сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о приостановке продаж книг «Наследие» Владимира Сорокина, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина и «Дом на краю света» Майкла Каннингема в связи с их проверкой на наличие запрещенной информации.
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