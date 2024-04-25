«Честный выбор»: Издатели объяснили «закрашенный текст» в книге о Пазолини

«Решение редакции, выпустившей книгу, — вынужденное, чтобы издание могло увидеть свет. Закрасить фрагменты текста — более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было», - отметили в АСТ, добавив, что правообладатель одобрил это решение издательства.

По словам собеседницы НСН, в российских издательствах уже широко применяется практика «выпускать книги с заретушированными фрагментами».

Ранее в издательстве АСТ сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о приостановке продаж книг «Наследие» Владимира Сорокина, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина и «Дом на краю света» Майкла Каннингема в связи с их проверкой на наличие запрещенной информации.

