Продюсер Дворцов назвал сумму гонорара Игоря Николаева за корпоратив

По его словам, стоимость выступлений Николаева достигает трех-четырех миллионов рублей по Москве, а в регионах чуть меньше. Продюсер назвал Николаева замечательным человеком и «безумно талантливым трудягой», который работает «24 на 7».

«Он держит марку, продолжает вдохновлять своих поклонников», — отметил Дворцов в беседе с изданием «Страсти».

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова подняла свой гонорар на корпоративах до 2,2 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

