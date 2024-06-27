Продюсер Дворцов назвал сумму гонорара Игоря Николаева за корпоратив
Певец и композитор Игорь Николаев получает высокие гонорары, за концерт на частном корпоративе он берет порядка пяти миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.
По его словам, стоимость выступлений Николаева достигает трех-четырех миллионов рублей по Москве, а в регионах чуть меньше. Продюсер назвал Николаева замечательным человеком и «безумно талантливым трудягой», который работает «24 на 7».
«Он держит марку, продолжает вдохновлять своих поклонников», — отметил Дворцов в беседе с изданием «Страсти».
Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова подняла свой гонорар на корпоративах до 2,2 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru