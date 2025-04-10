Режиссер Эмир Кустурица заявил о невозможности отменить культуру России

Культура России не подлежит отмене, заявил режиссер Эмир Кустурица, передает ТАСС.

По его словам, нельзя человеку запретить читать Федора Достоевского или слушать Петра Чайковского.

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«Отменить русскую культуру невозможно», - подчеркнул режиссер.

Он напомнил, что она выстояла во Второй мировой войне.

Говоря о себе, Кустурица заметил, что ощущает в себе сочетание сербской и русской культур. Он также рассказал, что всякий раз, когда оказывается в Москве, ощущает себя персонажем фильма Алексея Балабанова «Брат-2» Виктором Багровым, который заявил, что в столице России кроется сила.

«И это определенно хорошее чувство», - добавил режиссер.

Ранее Кустурица рассказал, когда получит гражданство РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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