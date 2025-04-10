Режиссер Эмир Кустурица заявил о невозможности отменить культуру России
Культура России не подлежит отмене, заявил режиссер Эмир Кустурица, передает ТАСС.
По его словам, нельзя человеку запретить читать Федора Достоевского или слушать Петра Чайковского.
«Отменить русскую культуру невозможно», - подчеркнул режиссер.
Он напомнил, что она выстояла во Второй мировой войне.
Говоря о себе, Кустурица заметил, что ощущает в себе сочетание сербской и русской культур. Он также рассказал, что всякий раз, когда оказывается в Москве, ощущает себя персонажем фильма Алексея Балабанова «Брат-2» Виктором Багровым, который заявил, что в столице России кроется сила.
«И это определенно хорошее чувство», - добавил режиссер.
Ранее Кустурица рассказал, когда получит гражданство РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru