Режиссер Эмир Кустурица заявил о невозможности отменить культуру России

«Отменить русскую культуру невозможно», - подчеркнул режиссер.

Он напомнил, что она выстояла во Второй мировой войне.

Говоря о себе, Кустурица заметил, что ощущает в себе сочетание сербской и русской культур. Он также рассказал, что всякий раз, когда оказывается в Москве, ощущает себя персонажем фильма Алексея Балабанова «Брат-2» Виктором Багровым, который заявил, что в столице России кроется сила.

«И это определенно хорошее чувство», - добавил режиссер.

Ранее Кустурица рассказал, когда получит гражданство РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



