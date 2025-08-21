Музей Победы реконструирует съемки советских фильмов ко Дню российского кино
Иммерсивная кинореконструкция «Патруль на страже» пройдет в рамках бесплатной программы «Парк Победы. Главный патриотический» в Музее Победы 23 августа. Мероприятие приурочат ко Дню российского кино, который отмечается 29 августа.
По словам представителей музея, гости мероприятия смогут погрузить в атмосферу советской съемочной площадки. Одетые в форму сотрудников правоохранительных органов актеры будут сражаться с правонарушителями и продемонстрируют отвагу и решительность при их задержании. Представления состоятся около Памятника странам — участницам Антигитлеровской коалиции в 12:00, 14:00 и 16:00.
Также 23 и 24 августа посетители музея смогут познакомиться с популярными профессиями середины прошлого столетия, сфотографироваться с советскими ретро-автомобилями и разучить ретро-танцы. Любителей музыки ждут знаменитые советские песни о любви, Родине и войне в исполнении вокальной студии FaSiLa детского центра культуры «Шанс», автора-исполнителя, лауреата международного конкурса «Поющий Ангел» Андрея Селиванова и других артистов.
Возле Музея Победы будут функционировать 80 интерактивных площадок. Кроме того, гости смогут принять участие в концертах, экскурсиях, творческих и спортивных состязаниях, мастер-классах и квестах. Посетители музея смогут побывать на интерактивных точках «Сборка-разборка АК-74», «Письмо Защитнику Отечества», «Что у солдата в вещмешке?», а также попробовать свои силы на площадке «Курс молодого бойца».
Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».
