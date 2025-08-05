В организации концерта Лопес в Ереване усмотрели грубое нарушение безопасности
Армении не хватает опыта проведения выступлений мировых звезд, и просчеты в организации концерта Дженнифер Лопес в Ереване наглядно демонстрируют это, сказал НСН Игорь Логачев.
Российские организаторы концертов уже знают, как решать все проблемы на 10 с плюсом, в то время как в Армении только начинают постигать тонкости проведения масштабных выступлений мировых звезд, заявил в беседе с НСН гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев.
Российские зрители, посетившие выступление Дженнифер Лопес в Ереване 3 августа, остались недовольны организацией события, сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется, что поклонники заплатили за перелет и билеты более 40 тысяч рублей, но им пришлось больше часа ожидать выхода певицы на жаре, а сиденья на площадке были грязными. Кроме того стадион им. Вазгена Саркисяна оказался слишком маленьким для концерта звезды мирового уровня, на который только из-за границы специально приехали 15 тысяч поклонников Лопес. По словам Логачева, за ситуацию несет ответственность местный организатор концерта.
«Это точно ответственность организаторов - предоставить надлежащую площадку для зрителей, которых они собирают в таком объеме. То, что артист вышел с задержкой - вопрос к артисту. По какой причине это случилось, нам неизвестно. Если площадка что-то не предоставила им в рамках их договоренности, то это уже между ними, но вообще местный организатор, который делает концерт, несет ответственность за все происходящее. Угадывать ничего не нужно. Есть определенная вместимость площадки. В рамках данной вместимости организаторы и должны продавать свои билеты. Если решили продавать больше, чем площадка вмещает, это звучит как грубое нарушение безопасности. Я даже не знаю, как это могло произойти», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, Армении недостает опыта проведения столь масштабных мероприятий.
«Как я понимаю, нет большого опыта в этом у них нет. Где-то, может быть, упустили какие-то моменты. У них таких больших концертов в практике большой нет. Только сейчас планируют и занимаются этим. В России такие концерты всегда проходят на 10 с плюсом, если посмотреть организацию в нашей стране», - сказал Логачев.
Ранее сообщалось, что на проведение концерта Лопес в Ереване правительство Армении выделило $7 миллионов. Как отметил в своих соцсетях вице-мэр Еревана Армен Памбухчян, подобные траты оправданы, поскольку прибыль с билетов составила $7,5 миллиона, к этой сумме также добавляются расходы туристов на отели, питание и развлечения, передает «Радиоточка НСН».
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