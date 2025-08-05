В организации концерта Лопес в Ереване усмотрели грубое нарушение безопасности

Российские зрители, посетившие выступление Дженнифер Лопес в Ереване 3 августа, остались недовольны организацией события, сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется, что поклонники заплатили за перелет и билеты более 40 тысяч рублей, но им пришлось больше часа ожидать выхода певицы на жаре, а сиденья на площадке были грязными. Кроме того стадион им. Вазгена Саркисяна оказался слишком маленьким для концерта звезды мирового уровня, на который только из-за границы специально приехали 15 тысяч поклонников Лопес. По словам Логачева, за ситуацию несет ответственность местный организатор концерта.

«Это точно ответственность организаторов - предоставить надлежащую площадку для зрителей, которых они собирают в таком объеме. То, что артист вышел с задержкой - вопрос к артисту. По какой причине это случилось, нам неизвестно. Если площадка что-то не предоставила им в рамках их договоренности, то это уже между ними, но вообще местный организатор, который делает концерт, несет ответственность за все происходящее. Угадывать ничего не нужно. Есть определенная вместимость площадки. В рамках данной вместимости организаторы и должны продавать свои билеты. Если решили продавать больше, чем площадка вмещает, это звучит как грубое нарушение безопасности. Я даже не знаю, как это могло произойти», - пояснил он.