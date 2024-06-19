«Яндекс» вложит больше 100 млрд рублей в развитие креативной индустрии
Компания «Яндекс» в 2024-2025 годах инвестирует больше 100 миллиардов рублей в фильмы, музыку, сериалы и книги, рассказали в пресс-службе компании.
Там отметили, что компании направит в контент часть доходов, полученных от подписчиков «Яндекс Плюса». Уточняется, что средства будут направлены на приобретение прав на музыку, книги, спортивные трансляции, фильмы и сериалы, а также на производство собственного контента и проведение офлайн-событий.
В 2023 года компания направила на развитие контента больше половины выручки собственных развлекательных сервисов. За 2021-2023 годы объем инвестиций «Яндекса» в контент составил 73 миллиарда рублей. Кроме того, в 2023 году компания направила на российские проекты в два раза больше средств, чем на развитие иностранного контента. В 2024 году доля инвестиций в российский контент уже превысила инвестиции в иностранный в три раза.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил принять федеральный закон, который даст четкую правовую базу креативной индустрии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru