«Яндекс» вложит больше 100 млрд рублей в развитие креативной индустрии

Там отметили, что компании направит в контент часть доходов, полученных от подписчиков «Яндекс Плюса». Уточняется, что средства будут направлены на приобретение прав на музыку, книги, спортивные трансляции, фильмы и сериалы, а также на производство собственного контента и проведение офлайн-событий.



В 2023 года компания направила на развитие контента больше половины выручки собственных развлекательных сервисов. За 2021-2023 годы объем инвестиций «Яндекса» в контент составил 73 миллиарда рублей. Кроме того, в 2023 году компания направила на российские проекты в два раза больше средств, чем на развитие иностранного контента. В 2024 году доля инвестиций в российский контент уже превысила инвестиции в иностранный в три раза.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил принять федеральный закон, который даст четкую правовую базу креативной индустрии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

