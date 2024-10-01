«Связь с властью»: Розовский о «перекосе» худруков и директоров в театре
Директорский театр сегодня во многом определяет и направление в театральном искусстве, и даже репертуар в конечном итоге, отметил в эфире НСН худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.
Иногда директора театров заменяют собой художественное руководство, такой перекос является неправильным – директор должен быть опорой режиссера, а последний в свою очередь выступать единогласным хозяином спектакля, заявил корреспонденту НСН художественный руководитель театра «У Никитских ворот», драматург и сценарист Марк Розовский в кулуарах заседания Директорской ложи театров.
«Будучи режиссером, я сторонник как раз режиссерского театра скорее, нежели директорского. Сегодня директорский театр во многом определяет и направление в искусстве театральном, и даже репертуар в конечном итоге. Даже, я бы сказал, слишком большое влияние со стороны директоров сегодня имеет место быть... Это тоже наша реальность. Наверное, потому что директора связаны с властью, с властными структурами, с чиновничеством. И иногда директора заменяют собой художественное руководство, а оно оказывается где-то на втором плане. Этот перекос, мне кажется, неправильный. Директор должен быть опорой режиссера. Режиссер должен быть единогласным хозяином и спектакля, и своего театрального дела», – сказал Розовский.
Худрук также отметил, что сегодня среди режиссерского цеха Москвы наблюдается кадровый кризис.
«Но такие театральные волки, которые, скажем, в Москве, в Директорской ложе, как говорится, стали заправлять всем театром московским, они опытные мастера в своем деле. И многие из них не вредят театру, а берут на себя ответственность. Сегодня среди режиссерского цеха, имею в виду главных режиссеров Москвы, наблюдается некий кадровый кризис. И это не случайно. Поэтому я расцениваю Директорскую ложу как некий шаг постоянный в сторону именно художественного решения проблем в театре. А это самое главное», – добавил собеседник НСН.
Ранее создатель и художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков в пресс-центре НСН заявил, что российские театры находятся в интересной точке, они реагируют на сдвиги в геополитике и не могут не меняться, передает «Радиоточка НСН».
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