«Не место для раздевания!»: Лена Ленина о дресс-коде Каннского кинофестиваля

Она также поделилась, что в этом году наденет на красную дорожку платье, расшитое дорогими камнями, что вызовет зависть у всех собравшихся.

«В этом году я интуитивно почувствовала кипение, которое много лет формировалось в среде протокола Каннского кинофестиваля и сразу попросила модельеров не только не добавлять в мое платье агрессивные и сексуальные элементы, но и отказаться от объемных нарядов. Все мои платья будут закрытыми и неширокими, но в то же время красивыми и расшитыми дорогими камнями, что точно вызовет у всех зависть, но ни на йоту не нарушит новые требования кинофестиваля. Я ношу платья только российских модельеров, чтобы у них была возможность показаться на мировом уровне. У них ведь нет бюджетов, чтобы соперничать с Chanel, Christian Dior или Louis Vuitton», - заключила Ленина.

Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН заявил, что иногда в клипах нужно показать голые части тела, но во всем важен баланс.

