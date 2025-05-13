«Не место для раздевания!»: Лена Ленина о дресс-коде Каннского кинофестиваля

Лена Ленина призналась НСН, что со страхом ждет запрета причесок на Каннском кинофестивале.

Писательница и предпринимательница Лена Ленина заявила НСН, что поддерживает запрет откровенных нарядов на Каннском кинофестивале, и рассказала, чем планирует удивлять звездных гостей на красной дорожке в этом году.

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На Каннском кинофестивале в этом году запретили откровенные наряды. По новому дресс-коду на красную ковровую дорожку пустят в длинном, коктейльном или «маленьком черном» платье. Также запретили платья с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей. Ленина отметила, что кинофестиваль - не то место, где нужно раздеваться.

«Протокол Каннского кинофестиваля уже давно возмущается тем, что некоторые дамы иногда одеваются очень вульгарно. Причем, так делают не очень значимые, не очень известные актрисы или просто девушки-блогеры, которые пытаются поразить воображение и попасть в объективы фотографов. Я уже давно слышу это вечное недовольство руководства Каннского кинофестиваля. Кинофестиваль - не то место, где нужно до такой степени раздеваться, а огромное количество актрис показывали все без какого-либо стеснения. Я рада, что они наконец-то сказали то, что давно хотели. Девочки сами не понимают, им надо было говорить. Я со страхом жду, когда на Каннском кинофестивале запретят прически. Я всегда из деликатности сажусь или на последний ряд, или куда-нибудь с краю, чтобы не мешать никому», - сказала собеседница НСН.
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Она также поделилась, что в этом году наденет на красную дорожку платье, расшитое дорогими камнями, что вызовет зависть у всех собравшихся.

«В этом году я интуитивно почувствовала кипение, которое много лет формировалось в среде протокола Каннского кинофестиваля и сразу попросила модельеров не только не добавлять в мое платье агрессивные и сексуальные элементы, но и отказаться от объемных нарядов. Все мои платья будут закрытыми и неширокими, но в то же время красивыми и расшитыми дорогими камнями, что точно вызовет у всех зависть, но ни на йоту не нарушит новые требования кинофестиваля. Я ношу платья только российских модельеров, чтобы у них была возможность показаться на мировом уровне. У них ведь нет бюджетов, чтобы соперничать с Chanel, Christian Dior или Louis Vuitton», - заключила Ленина.

Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН заявил, что иногда в клипах нужно показать голые части тела, но во всем важен баланс.

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