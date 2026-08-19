Не «Игра престолов»: Что даст «Амедиатеке» сотрудничество с BBC и A24
Российские медиакомпании нередко совместно производят контент с зарубежными компаниями, заявил НСН Алексей Бырдин.
Формат сопродюсирования в сотрудничестве российских медиакомпаний с иностранными производителями контента встречается не так часто, однако один проект не выведет «Амедиатеку» на принципиально новый уровень, если только у будущего сериала не будет масштаба «Игры престолов», пояснил НСН глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Российский стриминговый сервис Amediateka выступил сопродюсером сериала «Министерство времени» (The Ministry of Time) совместно с британской вещательной корпорацией BBC и американской студией A24. В основу сюжета легла одноименная книга 2024 года писательницы Калиан Брэдли, повествующая о созданном британским правительством секретном ведомстве, которое экспериментирует с путешествиями во времени и привозит в наше время людей из разных исторических эпох. По мнению Бырдина, хотя российские студии нередко сотрудничают с иностранным компаниями, сам по себе формат сопродюсирования встречается нечасто.
«Сотрудничество российских медиакомпаний с иностранными производителями контента — вещь достаточно распространенная. Это касается и западных компаний, и индийских, и турецких, и китайских и так далее. Часто кинопроизводство или сериальное производство — это действительно совместная деятельность компаний из разных стран, которые потом этот контент на своих рынках распространяют. Но для августа в целом это достаточно громкое событие в индустрии. И именно такого формата взаимодействия, наверное, не так много. То есть все-таки случаи такого сопродюсирования — единичные. Поэтому это, наверное, достаточно уникальное событие», — поделился мнением эксперт.
Несмотря на это для «Амедиатеки» проект вряд ли станет прорывным в рамках международного успеха, особенно, если сотрудничество с BBC и A24 будет единичным.
«Если это единичный случай, то вряд ли проект сможет вывести "Амедиатеку" на какой-то принципиально иной уровень. Я сомневаюсь, что это будет сериал масштаба "Игры престолов", чтобы это действительно было событие планетарного масштаба. Скорее всего, это какой-то смелый эксперимент. Можно коллегам пожелать удачи, но в том, что это выведет "Амедиатеку" на позицию в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по каким-либо показателям, я пока сомневаюсь», — поделился мнением Бырдин.
Ранее Алексей Бырдин объяснял НСН, что главным драйвером роста онлайн-кинотеатров стала доступность — стоимость ежемесячной подписки ниже, чем цена одного билета в кино. При этом флагманским форматом для них становятся новые сериалы.
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