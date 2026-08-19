Несмотря на это для «Амедиатеки» проект вряд ли станет прорывным в рамках международного успеха, особенно, если сотрудничество с BBC и A24 будет единичным.

«Если это единичный случай, то вряд ли проект сможет вывести "Амедиатеку" на какой-то принципиально иной уровень. Я сомневаюсь, что это будет сериал масштаба "Игры престолов", чтобы это действительно было событие планетарного масштаба. Скорее всего, это какой-то смелый эксперимент. Можно коллегам пожелать удачи, но в том, что это выведет "Амедиатеку" на позицию в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по каким-либо показателям, я пока сомневаюсь», — поделился мнением Бырдин.

Ранее Алексей Бырдин объяснял НСН, что главным драйвером роста онлайн-кинотеатров стала доступность — стоимость ежемесячной подписки ниже, чем цена одного билета в кино. При этом флагманским форматом для них становятся новые сериалы.

