Ставка на сериалы: Что стало драйвером роста онлайн-кинотеатров
Онлайн-кинотеатры сегодня остаются самым доступным вариантом развлечений, при этом их флагманским контентом становятся новые сериалы, сказал НСН Алексей Бырдин.
Стоимость ежемесячной подписки на контент в онлайн-кинотеатре сегодня ниже, чем цена одного билета в кино, при этом платформы готовы предложить аудитории качественный и оригинальный контент, что будет способствовать расширению аудитории. Об этом в беседе с НСН заявил в беседе с НСН гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Несмотря на рост стоимости платной подписки в большинстве онлайн-кинотеатров, число пользователей продолжает расти, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Telecom Daily. По данным исследования, в 2025 году подобные сервисы насчитывали более 75 миллионов пользователей, а в 2024 году показатель составлял 58 миллионов. В числе причин, обеспечивающих активный рост пользователей, аналитики называют трансляцию телеканалов онлайн-кинотеатрами. Бырдин лишь отчасти согласился с подобной статистикой.
«У всех аудивизуальных сервисов есть федеральная двадцатка, но им запрещено на этом зарабатывать, это социальная функция. Рост выручки с этим точно никак нельзя сравнивать. Что касается положительной динамики, онлайн-кинотеатры, даже несмотря на платную модель, являются самым доступным способом домашних развлечений. Сейчас месяц подписки стоит дешевле, чем один билет в кино, не считая попкорна и всего остального. В пересчете на объем доступного контента, качественного и премьерного, это несравнимо ни с какими другими средами. Особенно, учитывая отсутствие рекламы и высокое качество картинки, часто недоступное в эфирном телевидении. Поэтому как более удачное сочетание цены и качества, сервисы продолжают продвигаться, пролезать в умы, сердца, иногда даже кошельки наших граждан», - отметил он.
Как уточнил собеседник НСН, флагманским контентом для онлайн-кинотеатров при этом становятся оригинальные сериалы.
«Безусловно, самым смотрибельным контентом являются новые российские сериалы. За последние шесть лет в этом направлении был достигнут существенный прогресс. Это отражается и на качестве, и на цифрах по просмотрам. Сыграл и тот фактор что вместе с уходом крупных голливудских в 2022 году, которые забивали эфир рекламой своего контента, нишу в рекламных коммуникациях и пиаре заняли российские производители сериалов. Объединившись в одном проекте, два-три участника рынка могут скооперировать усилия и в продвижении этого контента, расширить совокупную аудиторию сериала, при этом сохранить эксклюзивность, даже если это коэксклюзивность», - объяснил Бырдин.
По данным исследовательской компании ICMR, в первом квартале 2026 года 56% горожан пользовались подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе бесплатными и оформленными на пробный период, что стало рекордным показателем, напоминает «Радиоточка НСН».
