Пакет подписок: Рынок онлайн-кинотеатров сравнили с кабельным ТВ

Нет ничего страшного в том, что россияне не пользуются всеми продуктами подписок, сказал НСН Алексей Бырдин.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в эфире НСН назвал преувеличенной проблему того, что половина подписчиков онлайн-кинотеатров не пользуются этими сервисами.

Уловка за рубль: Как онлайн-сервисы проводят «тихие» списания за подписку

Каждый месяц россияне тратят около 50 млрд на подписки крупных экосистем. Оформляя их ради одной разрекламированной услуги, многие вообще не пользуются другими включенными туда опциями и в результате раз в 30 дней исправно оплачивают ненужные им сервисы. Например, почти половина таких пользователей ничего не смотрит в «подаренных» им онлайн-кинотеатрах, пишут «Известия». При этом со списанием денег из-за «забытых» подписок хотя бы раз сталкивались 72% граждан. Бырдин отметил, что похожая ситуация давно стала нормой на рынке кабельного ТВ.

«Не пользоваться тем, к чему у тебя есть доступ, — не страшно, это обычная ситуация. Это точно так же, как смотреть спортивный канал по подписке во время финалов. У людей всегда есть возможность отказаться от подписки, и я знаю, что они этим пользуются. Иначе все подписывались бы на все ресурсы подряд, но этого не происходит. Пока кажется, что проблема скорее надуманная. Помню, на рынке кабельного и спутникового телевидения была похожая история: в пакет обычно входило около 200 телеканалов, из которых активно смотрели в среднем штук 15. То есть примерно 90% телеканалов, к которым пользователь имел платный доступ, ему были неинтересны. Думаю, здесь речь идёт о пакетных подписках, в которые входят и музыкальные сервисы, и онлайн‑кинотеатры. Для некоторых пользователей ряд сервисов имеет ограниченную полезность, поэтому они ими не пользуются, но продолжают платить за подписку экосистемы. В нашей жизни многое так работает. Ничего фатального в этом нет», — сказал собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сказал НСН, что запрет сервисам с подпиской требовать у клиента привязку банковской карты улучшит ситуацию в этом поле где-то на 30%.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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