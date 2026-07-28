Пакет подписок: Рынок онлайн-кинотеатров сравнили с кабельным ТВ
Нет ничего страшного в том, что россияне не пользуются всеми продуктами подписок, сказал НСН Алексей Бырдин.
Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в эфире НСН назвал преувеличенной проблему того, что половина подписчиков онлайн-кинотеатров не пользуются этими сервисами.
Каждый месяц россияне тратят около 50 млрд на подписки крупных экосистем. Оформляя их ради одной разрекламированной услуги, многие вообще не пользуются другими включенными туда опциями и в результате раз в 30 дней исправно оплачивают ненужные им сервисы. Например, почти половина таких пользователей ничего не смотрит в «подаренных» им онлайн-кинотеатрах, пишут «Известия». При этом со списанием денег из-за «забытых» подписок хотя бы раз сталкивались 72% граждан. Бырдин отметил, что похожая ситуация давно стала нормой на рынке кабельного ТВ.
«Не пользоваться тем, к чему у тебя есть доступ, — не страшно, это обычная ситуация. Это точно так же, как смотреть спортивный канал по подписке во время финалов. У людей всегда есть возможность отказаться от подписки, и я знаю, что они этим пользуются. Иначе все подписывались бы на все ресурсы подряд, но этого не происходит. Пока кажется, что проблема скорее надуманная. Помню, на рынке кабельного и спутникового телевидения была похожая история: в пакет обычно входило около 200 телеканалов, из которых активно смотрели в среднем штук 15. То есть примерно 90% телеканалов, к которым пользователь имел платный доступ, ему были неинтересны. Думаю, здесь речь идёт о пакетных подписках, в которые входят и музыкальные сервисы, и онлайн‑кинотеатры. Для некоторых пользователей ряд сервисов имеет ограниченную полезность, поэтому они ими не пользуются, но продолжают платить за подписку экосистемы. В нашей жизни многое так работает. Ничего фатального в этом нет», — сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сказал НСН, что запрет сервисам с подпиской требовать у клиента привязку банковской карты улучшит ситуацию в этом поле где-то на 30%.
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