В свою очередь кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН также отметил, фильм «Игла» скорее можно отнести к артхаусу, чем к коммерческому кино. По его словам, люди не пойдут смотреть картину в кинотеатры, а сама идея устроить показ спустя аж 36 лет - двойная нелепость.

«С 1987 по 1989 год коммерческими были телевизионный проект "Гардемарины, вперед!", фильм "Воры в законе", который снимался, как политическая драма, но получился эффектным и зрительским, а также "Интердевочка", которую Тодоровский снимал скорее в привычном лирическом стиле. "Игла" тоже чистый артхаус, картина получилась коммерческой только на волне нереальной любви к Цою, которой был отмечен 89-й год. Это был год Цоя, он везде гремел, собирал стадионы, потом погиб, и началась культовая слава. Именно поэтому "Иглу" смотрели, но зрители были разочарованы: все шли на боевик, а посмотрели что-то странное и чудное. Успех "Иглы" был сродни "успеху" фильма "Спортлото-82" Гайдая. Эта лента была самой успешной с 1982 года, все на нее ломанулись, но никому она не понравилась. В случае с "Иглой" девочки лишний раз посмотрели на своего кумира. Цой смотрелся выразительно, а вот картина была совершенно незрительской. Выпускать ее на экране сейчас – двойная нелепость», - отметил он.

В марте 2022 году в российских кинотеатрах показали культовые фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Общие сборы картин достигли 75 миллионов рублей, что по оценке экспертов кинорынка можно считать успешной кассой, напоминает «Радиоточка НСН».

