«Не дали по морде!»: Кинокритик назвал прошедший «Оскар» занудным

Накануне сообщалось, что комедийный боевик «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана стал лучшим фильмом на прошедшей 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Второе место по количеству статуэток занял «На Западном фронте без перемен» — из девяти номинаций он получил четыре награды. Лучшим актером стал Брендан Фрейзер («Кит»). Давид Шнейдеров отметил, что премия в этом году длилась очень долго.

«К сожалению, все, что было ожидаемым, все им и стало. Брендан Фрейзер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, "Кит" отличное кино, но это было предсказуемым. То, что все "Оскары" отвалятся всем и сразу, тоже было предсказуемо. Было очень скучно, занудно, по морде никто никому не дал. Вместо 2,50 длилось 3,5 часа. Два фильма к просмотру обязательны: "На Западном фронте без перемен" и "Кит". Даррен Аронофски блестящий режиссер, роль Брендана Фрейзера потрясающая», - сказал Шнейдеров.

Он отметил, что если бы кинокритикам дали волю, то они не дали бы «Оскар» ни одному лауреату. При этом Шнейдеров также подчеркнул, что у российской картины «Выход» был шанс попасть в шорт-лист премии.