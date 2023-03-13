«Не дали по морде!»: Кинокритик назвал прошедший «Оскар» занудным

Если бы кинокритикам дали волю, то они не дали бы ни одному лауреату «Оскар», отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров. 

Прошедшая 95-я церемония вручения премии «Оскар» была скучной и занудной, все лауреаты были ожидаемы, но было два фильма, обязательных к просмотру, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.

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Накануне сообщалось, что комедийный боевик «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана стал лучшим фильмом на прошедшей 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Второе место по количеству статуэток занял «На Западном фронте без перемен» — из девяти номинаций он получил четыре награды. Лучшим актером стал Брендан Фрейзер («Кит»). Давид Шнейдеров отметил, что премия в этом году длилась очень долго.

«К сожалению, все, что было ожидаемым, все им и стало. Брендан Фрейзер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, "Кит" отличное кино, но это было предсказуемым. То, что все "Оскары" отвалятся всем и сразу, тоже было предсказуемо. Было очень скучно, занудно, по морде никто никому не дал. Вместо 2,50 длилось 3,5 часа. Два фильма к просмотру обязательны: "На Западном фронте без перемен" и "Кит". Даррен Аронофски блестящий режиссер, роль Брендана Фрейзера потрясающая», - сказал Шнейдеров.

Он отметил, что если бы кинокритикам дали волю, то они не дали бы «Оскар» ни одному лауреату. При этом Шнейдеров также подчеркнул, что у российской картины «Выход» был шанс попасть в шорт-лист премии.

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«Кинокритики, если дать им волю, ни одному бы из этих фильмов «Оскар» не дали. Это все коммерческие произведения. Авторским фильмам вручают "Independent Spirit Awards". Там оценивают искусство, а здесь искусство массовое, решают члены академии. Этих академиков шесть тысяч человек, они непредсказуемы, все со своими вкусами, пристрастиями. У российской картины "Выход" был шанс попасть в шорт-лист премии. Политические реалии тут ни при чем, на крупнейших кинофестивалях российское кино показывают», - резюмировал Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что короткометражная документальная лента «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии не получила премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», награда досталась индийскому фильму «Заклинатели слонов», передает НСН.

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