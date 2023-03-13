«Аватар: Путь воды» взял «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные спецэффекты»

Лента киноматографиста Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» завоевала премию «Оскар» за лучшие визуальные спецэффекты.

«Оскары» взяли Джейми Ли Кертис, Ке Хью Кван и «Навальный»

Она обошла картины «На западном фронте без перемен», «Чёрная Пантера: Ваканда навеки», «Бэтмен» и «Топ Ган: Мэверик».

Напомним, премию за «Лучший оригинальный сценарий» получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за картину «Всё везде и сразу».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: instagram.com/p/CKCHI3aIpgv
ТЕГИ:КинопремияОскар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры