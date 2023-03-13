«Аватар: Путь воды» взял «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные спецэффекты»
13 марта 202306:41
Лента киноматографиста Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» завоевала премию «Оскар» за лучшие визуальные спецэффекты.
Она обошла картины «На западном фронте без перемен», «Чёрная Пантера: Ваканда навеки», «Бэтмен» и «Топ Ган: Мэверик».
Напомним, премию за «Лучший оригинальный сценарий» получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за картину «Всё везде и сразу».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru