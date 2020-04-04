Российские музеи вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Музеи Кремля занимают в рейтинге 17-е место – его посещают ежегодно 3,1 млн человек. Третьяковская галерея на 20-м месте (2,84 млн), Государственный Русский музей - на 25-м месте (2,39 млн), ГМИИ им. А. С. Пушкина – на 46-м месте (1,48 млн), музей современного искусства «Гараж» занимает 96-е место рейтинга с 828,5 тыс. посетителей в год.

«Все они улучшили свое положение в рейтинге по сравнению с прошлым годом», - отметили составители Топ-100.

Отмечается, что в рейтинге The Art Newspaper не включены музеи, в состав которых входят парки, например, Версаль, который посещают ежегодно более 10 млн человек в год. Россйская реадкция составит такой рейтинг отдельно для нашей страны.

«В рейтинге посещаемости российских музеев, который наша редакция готовит ежегодно и который будет опубликован в мае, будут учтены российские "версали" - музеи-заповедники "Петергоф" и "Царское Село" (в 2018 году имели посещаемость 5,71 млн и 4,09 млн соответственно), и другие российские музеи-"миллионники"», - пишут в The Art Newspaper Russia.

Ранее НСН сообщала, что выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) запустила серию видеоэкскурсий, а также мастер-классов и лекций, которые можно посетить онлайн. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, познавательная онлайн-программа ВДНХ стартует во вторник, 31 марта. В ней будут участвовать в том числе центр «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград», центр письменности «Слово», павильон «Рабочий и колхозница».

