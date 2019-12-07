Названы худшие фильмы 2019 года

Самой неудачно картиной 2019 года по версии Дебружа стал «Дамбо» Тима Бертона. В главных ролях сыграли Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито и Майкл Китон. На втором месте оказался фильм «Стекло» М. Найта Шьямалана. Закрыла тройку лидеров антирейтинга картина «Лакиша» Джереми Савилла.

По версии же Глибермана самой главной неудачей кинематографа в этом году стал фильм «Люди в черном: Интернэшнл». Картина является спин-оффом франшизы «Люди в черном». На втором месте оказалась мелодрама «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк а главной роли. Третья строчка досталась последним 30 минутам ленты Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Критику не пришлось по душе, как режиссер переписал историю преступлений Чарльза Мэнсона.

Ранее НСН сообщала, что аналитики Google провели исследование, определив самые популярные ролики на YouTube в рунете за текущий год.

