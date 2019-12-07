Названы худшие фильмы 2019 года
Назван список самых худших фильмов уходящего года. Рейтинг был составлен кинокритиками издания Variety Питером Дебружем и Оуэном Глиберманом.
Самой неудачно картиной 2019 года по версии Дебружа стал «Дамбо» Тима Бертона. В главных ролях сыграли Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито и Майкл Китон. На втором месте оказался фильм «Стекло» М. Найта Шьямалана. Закрыла тройку лидеров антирейтинга картина «Лакиша» Джереми Савилла.
По версии же Глибермана самой главной неудачей кинематографа в этом году стал фильм «Люди в черном: Интернэшнл». Картина является спин-оффом франшизы «Люди в черном». На втором месте оказалась мелодрама «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк а главной роли. Третья строчка досталась последним 30 минутам ленты Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Критику не пришлось по душе, как режиссер переписал историю преступлений Чарльза Мэнсона.
Ранее НСН сообщала, что аналитики Google провели исследование, определив самые популярные ролики на YouTube в рунете за текущий год.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десятерых детей и двоих взрослых
- Бескозырками закидаем! Русские адмиралы не боятся нового авианосца «Кеннеди»
- Фетисов похвалил ОКР за смекалку с российским флагом
- Со слабым главкомом и «Циркон» не поможет. Адмиралы о новейшем авианосце США «Джон Кеннеди»
- В США спустили на воду авианосец «Джон Ф. Кеннеди»