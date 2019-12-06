В Google назвали самые популярные ролики Youtube за год

Так, в тройку лидеров в порядке убывания вошли пародия на детский мультсериал «Фиксики» "Чинилы и большой секрет", фильм журналиста Юрия Дудя "Беслан.Помни" и выпуск программы "Вечерний Ургант" с американской певицей Билли Айлиш.

В топ-10 вошли также ролик Павла Воли "Про настоящих женщин", серии оригинальных «Фиксиков», видеоролики резидентов Comedy Club Карибидиса, Скорохода, Батрутдинова и другие видео.



