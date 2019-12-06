Долин посоветовал фильмы, которые стоит посмотреть на Новый год

6 декабря 201922:00

Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы кино.

1

Составлен список любимых новогодний фильмов россиян

Рейтинг, составленный на основе интернет-опроса, возглавила картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» На второй позиции оказалась голливудская кинолента «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Тройку замкнула еще одна работа Рязанова — комедия «Карнавальная ночь».

Антон Долин: «Логичный, хотя и немного банальный выбор. Хотя, с другой стороны, это же - глас народа, а что можно ему предоставить? Разве что посоветовать какую-нибудь нестандартную рождественскую картину. Давайте, я это сделаю. Посмотрите, лучше, на Новый год «Гремлинов» или «Крепкий орешек». Оба фильма абсолютно гениальные и абсолютно рождественские», - отметил Антон Долин, общаясь с НСН.   

2

DC приняло решение сконцентрироваться на создании фильмов с более жестким содержанием

После рекордных для фильма со «взрослым» рейтингом прокатных показателей фильма Тодда Филлипса «Джокер» руководство DC приняло решение сконцентрироваться на создании фильмов с более жестким содержанием. В связи с этим было решено переснять ряд сцен для грядущего перезапуска «Отряда самоубийц», а также расширить самого «Джокера» до полноценной трилогии.

Антон Долин: «Трилогии про Джокера я боюсь. Думаю, что Тодд Филипс, скорее всего, не будет заниматься продолжением, а другие режиссеры просто не смогут сделать ничего подобного. Ну, а с «Отрядом самоубийц» просто какое-то дежавю. Уже ведь был подобный фильм, который перемонтировали, переснимали, переделывали и ничем хорошим это не закончилось. Ничего хорошего не жду и в этот раз», - признался он НСН

3

Скорсезе упрекнули в сексизме

Режиссера Мартина Скорсезе упрекнули в сексизме из-за небольшого количества экранного времени у главной героини его нового фильма «Ирландец» в исполнении Анны Пэкуин. 

Антон Долин: «Тут пикантный нюанс в том, что в этом фильме нет главной героини. Она – героиня второго плана. Главные там только герои. Это фильм про мужской мир. Анна Пэкуин играет дочь главного героя, которая с ним не разговаривает, поэтому она молчит. Конечно, у нее мало и экранного времени и реплик. Зато концептуально она одна из самых важных. А что касается сексизма, сегодня это - обычное обвинение в адрес режиссера, особенно. Если режиссер – мужчина. Что поделать!» - пояснил он НСН.  

4

Режиссер «Дау» обратился в Минкульт с просьбой выпустить в прокат все части кинокартины

Режиссер фильма «Дау» Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины. В настоящий момент разрешение на показ в кинотеатрах получили лишь две части из шести.

Антон Долин: «На самом деле, никто не знает, сколько частей в «Дау». Я смотрел порядка 22 или 23 часов. Несмонтированного материала там часов 700, а монтированного 30 или 40. Там действительно много шокирующего контента, но если показывать только фрагменты, вряд ли зрители вообще поймут, что они смотрят. Давайте надеяться на лучшее. Тем более, что цензура в Российской Федерации запрещена Конституцией», - напомнил Антон Долин в эфире НСН.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: mobil2cell.ru.com
ТЕГИ:Антон ДолинАвторские Новости