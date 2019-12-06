Долин посоветовал фильмы, которые стоит посмотреть на Новый год

Антон Долин: «Тут пикантный нюанс в том, что в этом фильме нет главной героини. Она – героиня второго плана. Главные там только герои. Это фильм про мужской мир. Анна Пэкуин играет дочь главного героя, которая с ним не разговаривает, поэтому она молчит. Конечно, у нее мало и экранного времени и реплик. Зато концептуально она одна из самых важных. А что касается сексизма, сегодня это - обычное обвинение в адрес режиссера, особенно. Если режиссер – мужчина. Что поделать!» - пояснил он НСН.

