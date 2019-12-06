Долин посоветовал фильмы, которые стоит посмотреть на Новый год
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Составлен список любимых новогодний фильмов россиян
Рейтинг, составленный на основе интернет-опроса, возглавила картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» На второй позиции оказалась голливудская кинолента «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Тройку замкнула еще одна работа Рязанова — комедия «Карнавальная ночь».
Антон Долин: «Логичный, хотя и немного банальный выбор. Хотя, с другой стороны, это же - глас народа, а что можно ему предоставить? Разве что посоветовать какую-нибудь нестандартную рождественскую картину. Давайте, я это сделаю. Посмотрите, лучше, на Новый год «Гремлинов» или «Крепкий орешек». Оба фильма абсолютно гениальные и абсолютно рождественские», - отметил Антон Долин, общаясь с НСН.
DC приняло решение сконцентрироваться на создании фильмов с более жестким содержанием
После рекордных для фильма со «взрослым» рейтингом прокатных показателей фильма Тодда Филлипса «Джокер» руководство DC приняло решение сконцентрироваться на создании фильмов с более жестким содержанием. В связи с этим было решено переснять ряд сцен для грядущего перезапуска «Отряда самоубийц», а также расширить самого «Джокера» до полноценной трилогии.
Антон Долин: «Трилогии про Джокера я боюсь. Думаю, что Тодд Филипс, скорее всего, не будет заниматься продолжением, а другие режиссеры просто не смогут сделать ничего подобного. Ну, а с «Отрядом самоубийц» просто какое-то дежавю. Уже ведь был подобный фильм, который перемонтировали, переснимали, переделывали и ничем хорошим это не закончилось. Ничего хорошего не жду и в этот раз», - признался он НСН.
Скорсезе упрекнули в сексизме
Режиссера Мартина Скорсезе упрекнули в сексизме из-за небольшого количества экранного времени у главной героини его нового фильма «Ирландец» в исполнении Анны Пэкуин.
Антон Долин: «Тут пикантный нюанс в том, что в этом фильме нет главной героини. Она – героиня второго плана. Главные там только герои. Это фильм про мужской мир. Анна Пэкуин играет дочь главного героя, которая с ним не разговаривает, поэтому она молчит. Конечно, у нее мало и экранного времени и реплик. Зато концептуально она одна из самых важных. А что касается сексизма, сегодня это - обычное обвинение в адрес режиссера, особенно. Если режиссер – мужчина. Что поделать!» - пояснил он НСН.
Режиссер «Дау» обратился в Минкульт с просьбой выпустить в прокат все части кинокартины
Режиссер фильма «Дау» Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины. В настоящий момент разрешение на показ в кинотеатрах получили лишь две части из шести.
Антон Долин: «На самом деле, никто не знает, сколько частей в «Дау». Я смотрел порядка 22 или 23 часов. Несмонтированного материала там часов 700, а монтированного 30 или 40. Там действительно много шокирующего контента, но если показывать только фрагменты, вряд ли зрители вообще поймут, что они смотрят. Давайте надеяться на лучшее. Тем более, что цензура в Российской Федерации запрещена Конституцией», - напомнил Антон Долин в эфире НСН.
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