Назван лучший фильм, получивший кинопремию «Сезар» во Франции
Лента «Отверженные» (Miserables) режиссера Ладжа Ли удостоена награды в номинации «Лучший фильм» французской кинопремии «Сезар». Этот фильм, как и еще два фаворита, получили сразу по несколько наград.
Торжественная церемония награждения состоялась в концертном зале «Плейель» в Париже в ночь с пятницы на субботу, сообщает РИА Новости.
«Отверженные», номинированные в 11 категориях, кроме главного приза удостоены победы за лучший монтаж, приз зрительских симпатий, а также опередили конкурентов в номинации «Лучший подающий надежды актер».
Несколько номинаций покорились фильму Романа Полански «Офицер и шпион» (J'accuse): «Лучшая режиссура», «Лучшая адаптация сценария», «Лучший дизайн костюмов». Всего картина была выдвинута в 12 номинациях. Из-за протестов феминисток Полански и вся команда фильма отказалась от участия в церемонии.
Также в трех категориях победил фильм «Прекрасная эпоха» (Belle epoque) Николя Бедоса: «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшие декорации», «Лучшая актриса второго плана». Эта премия досталась Фанни Ардан.
Лучшей актрисой по версии «Сезар» стала Анаис Демустье за роль в фильме «Алиса и мэр» (Alice et le maire). Лучшим актером признан Рошда Зем, сыгравший в фильме «Боже мой» (Roubaix, une lumière).
Оскароносный фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил французский «Сезар» как лучший иностранный фильм.
Несмотря на благоприятные прогнозы и 10 номинаций на награды, фильм «Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu ) Селин Сьяммы не удостоен ни одной премии.
Напомним, премия «Сезар» (Cesar) проходила в 2020 году в 45 раз. Она состоялась на фоне скандала вокруг режиссера Полански, которого обвинила в изнасиловании французская актриса Валентин Монье.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил триумф южнокорейской ленты «Паразиты». Эксперт убежден, что за этой победой стоит посыл от зрителей американским режиссерам: «мы хотим другого кино».
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