Назван лучший фильм, получивший кинопремию «Сезар» во Франции

Лента «Отверженные» (Miserables) режиссера Ладжа Ли удостоена награды в номинации «Лучший фильм» французской кинопремии «Сезар». Этот фильм, как и еще два фаворита, получили сразу по несколько наград.

Торжественная церемония награждения состоялась в концертном зале «Плейель» в Париже в ночь с пятницы на субботу, сообщает РИА Новости.

«Отверженные», номинированные в 11 категориях, кроме главного приза удостоены победы за лучший монтаж, приз зрительских симпатий, а также опередили конкурентов в номинации «Лучший подающий надежды актер».