Скорсезе написал режиссеру «Паразитов» очень личное письмо

«Далее говорилось, что он, как и другие режиссеры, ждет мой следующий фильм», — цитирует Пон Чжун Хо РИА Новости.

О чем еще шла речь в послании, создатель «Паразитов» не стал рассказывать.

В своей речи на церемонии на церемонии вручения премии «Оскар» южнокорейский режиссер рассказал, что Скорсезе оказал большое влияние на его творчество. Зал встал в ответ на признание Пон Чжун Хо и устроил овацию.

Напомним, фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получил премии «Оскар» в номинациях «лучший фильм», «лучший фильм на иностранном языке», «лучшая режиссура» и «лучший оригинальный сценарий».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил триумф южнокорейской ленты «Паразиты». Эксперт убежден, что за этой победой стоит посыл от зрителей американским режиссерам: «мы хотим другого кино».

