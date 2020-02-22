Скорсезе написал режиссеру «Паразитов» очень личное письмо

22 февраля 202021:01

Режиссер Мартин Скорсезе направил письмо коллеге Пон Чжун Хо, чей фильм «Паразиты» получил четыре золотых «Оскара» на 92-й церемонии вручения кинопремии, информирует NME.

По словам Пон Чжун Хо, Скорсезе пожелал режиссеру отдохнуть, «но не слишком долго» после успеха.

«Сегодня утром я прочитал письмо от режиссера "Ирландца". Не скажу, что именно в нем было, оно очень личное», - заявил Пон Чжун Хо на пресс-конференции в Южной Корее.

Режиссер рассказал о пожеланиях Скорсезе в свой адрес.

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«Далее говорилось, что он, как и другие режиссеры, ждет мой следующий фильм», — цитирует Пон Чжун Хо РИА Новости.

О чем еще шла речь в послании, создатель «Паразитов» не стал рассказывать.

В своей речи на церемонии на церемонии вручения премии «Оскар» южнокорейский режиссер рассказал, что Скорсезе оказал большое влияние на его творчество. Зал встал в ответ на признание Пон Чжун Хо и устроил овацию.

Напомним, фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получил премии «Оскар» в номинациях «лучший фильм», «лучший фильм на иностранном языке», «лучшая режиссура» и «лучший оригинальный сценарий».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил триумф южнокорейской ленты «Паразиты». Эксперт убежден, что за этой победой стоит посыл от зрителей американским режиссерам: «мы хотим другого кино».

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ФОТО: vokrug.tv ПРОвзгляд
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