Скорсезе написал режиссеру «Паразитов» очень личное письмо
Режиссер Мартин Скорсезе направил письмо коллеге Пон Чжун Хо, чей фильм «Паразиты» получил четыре золотых «Оскара» на 92-й церемонии вручения кинопремии, информирует NME.
По словам Пон Чжун Хо, Скорсезе пожелал режиссеру отдохнуть, «но не слишком долго» после успеха.
«Сегодня утром я прочитал письмо от режиссера "Ирландца". Не скажу, что именно в нем было, оно очень личное», - заявил Пон Чжун Хо на пресс-конференции в Южной Корее.
Режиссер рассказал о пожеланиях Скорсезе в свой адрес.
«Далее говорилось, что он, как и другие режиссеры, ждет мой следующий фильм», — цитирует Пон Чжун Хо РИА Новости.
О чем еще шла речь в послании, создатель «Паразитов» не стал рассказывать.
В своей речи на церемонии на церемонии вручения премии «Оскар» южнокорейский режиссер рассказал, что Скорсезе оказал большое влияние на его творчество. Зал встал в ответ на признание Пон Чжун Хо и устроил овацию.
Напомним, фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получил премии «Оскар» в номинациях «лучший фильм», «лучший фильм на иностранном языке», «лучшая режиссура» и «лучший оригинальный сценарий».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил триумф южнокорейской ленты «Паразиты». Эксперт убежден, что за этой победой стоит посыл от зрителей американским режиссерам: «мы хотим другого кино».
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