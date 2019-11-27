Кинокритик: Политкорректность «очернила» Супермена

Компания Warner Bros. предложила темнокожему актеру Майклу Б. Джордану главную роль в новом фильме о Супермене. Пока звезда сериалов «Доктор Хаус» и «Обмани меня» не дал утвердительного ответа на предложение кинокомпании, сообщает издание Variety. Все будет зависеть от графика Майкла Б. Джордана. По его словам, он сильно загружен участием в других проектах. Предполагается, что свежий фильм о Супермене выйдет не раньше 2023 года. В настоящее время сценарий ленты еще не написан, неизвестно также, кто станет режиссером.

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что Супермен, безусловно, может быть чернокожим.

«Это кино. Супермен — вымышленный персонаж. Если хороший артист — то почему бы Супермена не сыграть афроамериканскому актеру или азиатско-американскому, условному Джеки Чану и Джету Ли? Вот если бы Супермена играла девушка, — наверное, это плохо, потому что Супермен все-таки должен быть мужчиной. Если сохранят дух комикса — то я "за". Если априорно «белого» Гамлета играет афроамериканец, — это не по Шекспиру. Хотя это можно оправдать. А вот белого Отелло совсем сложно оправдать, потому что он — мавр и он должен быть чернокожим», — сказал Шнейдеров.