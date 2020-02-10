Кинокритик Шнейдеров объяснил триумф «Паразитов» на «Оскаре»

Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года ленте «Паразиты». Всего же фильм удостоился сразу четырех «Оскаров», завоевав премию за лучший оригинальный сценарий, став лучшим иностранным фильмом. Кроме того, Пон Чух По получил свой первый «Оскар» за режиссуру.

«Паразиты» стали первым фильмом из Южной Кореи, номинированным на «Оскар». В общей сложности драма была выдвинута в шести категориях.

За этим триумфом стоит посыл от зрителей американским режиссерам: «мы хотим другого кино». Такое мнение высказал в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«Впервые в истории награду получило не американское кино. Я не упомню, чтобы хоть национальная премия набралась смелости и отдала приз фильму, снятому на иностранном языке. Думаю, что «Золотого орла» ни Феллини, ни Антониони не дали бы. И тем самым американцы лишний раз доказали мощь системы демократии, системы выбора и независимости», - считает Шнейдеров.

По мнению кинокритика, американцы устали от однообразного кино. И при всем том, что и «1917» и «Ирландец» - отличные фильмы, народ хочет чего-то нового и еще им не виданного. Это был посыл Скорсезе, Таратино, Мендесe: «ребята, вы снимаете хорошее кино, но вы нам поднадоели».

«У американцев азиатское кино ассоциировалось с Такеши Китано, с Джедом Ли, Брюсом Ли. Это якудза, кровь….И тут они увидели человеческое кино, и мне кажется, почти – инопланетное для американцев. Они захотели нового кино, и они его получили. «Паразиты»- кино другое», - резюмировал Давид Шнейдеров.