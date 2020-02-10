Кинокритик Шнейдеров объяснил триумф «Паразитов» на «Оскаре»
Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что американцы устали от однообразного кино, а мощная система демократии позволила выбрать в качестве лучшего фильм на иностранном языке.
Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года ленте «Паразиты». Всего же фильм удостоился сразу четырех «Оскаров», завоевав премию за лучший оригинальный сценарий, став лучшим иностранным фильмом. Кроме того, Пон Чух По получил свой первый «Оскар» за режиссуру.
«Паразиты» стали первым фильмом из Южной Кореи, номинированным на «Оскар». В общей сложности драма была выдвинута в шести категориях.
За этим триумфом стоит посыл от зрителей американским режиссерам: «мы хотим другого кино». Такое мнение высказал в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«Впервые в истории награду получило не американское кино. Я не упомню, чтобы хоть национальная премия набралась смелости и отдала приз фильму, снятому на иностранном языке. Думаю, что «Золотого орла» ни Феллини, ни Антониони не дали бы. И тем самым американцы лишний раз доказали мощь системы демократии, системы выбора и независимости», - считает Шнейдеров.
По мнению кинокритика, американцы устали от однообразного кино. И при всем том, что и «1917» и «Ирландец» - отличные фильмы, народ хочет чего-то нового и еще им не виданного. Это был посыл Скорсезе, Таратино, Мендесe: «ребята, вы снимаете хорошее кино, но вы нам поднадоели».
«У американцев азиатское кино ассоциировалось с Такеши Китано, с Джедом Ли, Брюсом Ли. Это якудза, кровь….И тут они увидели человеческое кино, и мне кажется, почти – инопланетное для американцев. Они захотели нового кино, и они его получили. «Паразиты»- кино другое», - резюмировал Давид Шнейдеров.
Напомним, на «Оскар» в самой престижной номинации в этом году боролось девять картин, в числе которых были «Ford против Ferrari» (режиссер Джеймс Мэнголд), «Брачная история» (Ноа Баумбак), «Ирландец» (Мартин Скорсезе), «Маленькие женщины» (Грета Гервиг), «Джокер» (Тодд Филлипс), «1917» (Сэм Мендес), «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити), «Однажды в… Голливуде» (Квентин Тарантино).
Еще одним событием, достойным внимания, стал первый актерский «Оскар» Бреда Питта. Ранее он получал статуэтку как продюсер. Теперь он был отмечен за роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Получая награду Питт с долей самоиронии отметил, что этот приз по праву принадлежит не ему, а режиссеру.
«За любым артистом стоит режиссёр. Если бы не было успеха Квентина Тарантино, не было бы Бреда Питта. Нужно понимать, кто есть кто в кино. Артист - существо подчиненное, артист – это пластилин в руках режиссера. Питт отнесся с высочайшим уважением к Тарантино и продемонстрировал свое понимание актерской профессии», - считает Давид Шнейдеров.
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