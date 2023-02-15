Российские издатели западных книг решили их пересказывать для обхода санкций

Российские издатели намерены обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в России с помощью саммари — пересказа текста без прямого цитирования. Как пишет «Коммерсант», «Эксмо-АСТ» готовится издать в подобном формате мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной»), свою версию этой книги выпустит и издательство Smart Reading.

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По данным издания, не все участники рынка считают такое решение удачным. Некоторые считают пересказ «высокорисковым прецедентом» на рынке и «завуалированным пиратством». Юристы также предупреждают о риске взысканий, если пересказ окажется близок к тексту оригинала.

Автобиография принца Гарри «Запасной» стала самой продаваемой в Великобритании уже в первый день продажи, 10 января 2022 года. В первый день в стране купили 400 тыс. экземпляров бестселлера.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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