Российские издатели западных книг решили их пересказывать для обхода санкций

По данным издания, не все участники рынка считают такое решение удачным. Некоторые считают пересказ «высокорисковым прецедентом» на рынке и «завуалированным пиратством». Юристы также предупреждают о риске взысканий, если пересказ окажется близок к тексту оригинала.

Автобиография принца Гарри «Запасной» стала самой продаваемой в Великобритании уже в первый день продажи, 10 января 2022 года. В первый день в стране купили 400 тыс. экземпляров бестселлера.

