Российские издатели западных книг решили их пересказывать для обхода санкций
Российские издатели намерены обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в России с помощью саммари — пересказа текста без прямого цитирования. Как пишет «Коммерсант», «Эксмо-АСТ» готовится издать в подобном формате мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной»), свою версию этой книги выпустит и издательство Smart Reading.
По данным издания, не все участники рынка считают такое решение удачным. Некоторые считают пересказ «высокорисковым прецедентом» на рынке и «завуалированным пиратством». Юристы также предупреждают о риске взысканий, если пересказ окажется близок к тексту оригинала.
Автобиография принца Гарри «Запасной» стала самой продаваемой в Великобритании уже в первый день продажи, 10 января 2022 года. В первый день в стране купили 400 тыс. экземпляров бестселлера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Российские издатели западных книг решили их пересказывать для обхода санкций
- Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке
- Послание Путина покажут 21 февраля в полдень
- Лавров: Никто не сможет принизить гуманитарное влияние России
- Белоусов: Торговля России с Евросоюзом упала на треть
- Мосгорсуд подтвердил законность признания Венедиктова иноагентом
- «Тучи мракобесия!»: В Совфеде оценили гонения в Польше выпускников МГИМО
- ВОЗ опровергла остановку исследования происхождения COVID-19
- Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами
- СБУ подозревает «Ростех» в попытке сокрытия активов на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru