Директор Долиной сравнил масштаб хайпа вокруг певицы с разборками 90-х

Он рассказал, что находится в бизнесе уже 35 лет, и признался, что видел разные ситуации, в том числе и жесткие конфликты, пережил разборки в 90-х годах. Пудовкин заметил, что сейчас к Долиной приковано огромное внимание со стороны общественности и прессы, так как ее имя приносит аудиторию, но, по его словам, такая погоня за трафиком ведет к негативным последствиям.

«Штука хорошая, но в ней можно и себя искалечить, и людей довести до безумия», - отметил директор певицы.

До этого Лариса Долина призналась журналистам, что «мчалась с мигалками» на юбилейный концерт к певцу Николаю Баскову в Live Арену с фестиваля «Белая трость», который проходил в концертном зале «Москва». Знаменитость рассказала, что боялась не успеть и ехала на очень большой скорости. После этого артистка стала символом лихой езды, и в Сети вспыхнула новая волна недовольных обсуждений певицы.

Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в интервью НСН отметил, что для выяснения того, кто дал Долиной машину с мигалками, достаточно изучить камеры и передать материалы в Следственный комитет, но никто этого делать не будет.