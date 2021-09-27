«Абсолютнейший конформист». Злопамятные «слоны» припомнили Разлогову Навального

При этом Матизен отметил, что никогда не держал на Разологова зла, даже несмотря на спорную ситуацию, произошедшую на кинопремии «Белый слон». Экспертный совет кинопремии решил дать спецприз оппозиционеру Алексею Навальному за серию «новаторских документальных фильмов-расследований», после чего Гильдия киноведов и кинокритиков, президентом которой являлся Разлогов, вышла из состава учредителей.

«Конец его был омрачен историей с гильдией киноведов и кинокритиков, президентом которой он был назначен Михалковым, потому что по уставу Союзу кинематографистов демократически стать президентом гильдии невозможно. И Кирилл был назначен. Я думаю, ему и самому это в душе не очень нравилось. Потому что в первый раз он был им избран. И он был вынужден пойти на этот позорный шаг, отказаться от премии «Белый слон», которую создал его предшественник Мирон Черненко. Это была абсолютно позорная акция, акция политическая. Потому что они испугались, что экспертный совет «Белого слона» собрался присудить Навальному приз за расследования. Его конец был омрачен этой нечестной ситуацией. Но, тем не менее, я никогда не держал на него зла. И я надеюсь, как написала его дочь, что он отправился на тот свет, как на очередную вечеринку. Пусть его пребывание на том свете будет вечеринкой!» - пожелал Матизен.

А вот кинорежиссер Карен Шахназаров в интервью «Радиоточке НСН» назвал уход Разлогова большой утратой, а его оппонентов из "Белого слона" - маргиналами:

«Мастера кинокритики, которые определяли пути развития кинематографа, уходят. Остаются такие маргиналы, как инициаторы «Белого слона» и прочие. Это действительно печально, потому что Кирилл Эмильевич был большим мастером, и, конечно, во многом его фигура определяла критерии в кинематографе», - заявил Шахназаров.

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов ушел из жизни накануне из-за проблем с сердцем. Ему было 75 лет.

Он написал 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа. Разлогов был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Также он был награжден французским орденом искусств и литературы .

