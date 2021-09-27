«Большой мастер». Шахназаров назвал уход Разлогова большой утратой

Людей, которые могли бы определять критерии развития кинематографа, осталось крайне мало, и Разлогов был одним из них, считает кинорежиссер.

С уходом таких мастеров, как Кирилл Разлогов, российский кинематограф лишается фундамента в критериях оценки и теории развития, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинорежиссер Карен Шахназаров. Президент гильдии киноведов и кинокритиков России ушел из жизни накануне из-за проблем с сердцем.

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«Это большая утрата для нашего кинематографа и нашей кинокритики. Такие, действительно, мастера кинокритики, которые определяли в большой степени теоретические пути развития кинематографа, уходят. Остаются такие маргиналы, как инициаторы «Белого слона» и прочих. Это действительно печально, потому что Кирилл Эмильевич был большим мастером, и, конечно, во многом его фигура определяла критерии в кинематографе. Без таких фигур теряется баланс внутри кино, а это очень важно: кинокритик – это значимая фигура в кино. К сожалению, современная кинокритика почти лишилась этого, осталось очень мало таких людей, как Разлогов, которые могли служить каким-то балансом в кинотеории», - посетовал режиссер.

Человек, который любил кино – так охарактеризовал Разлогова его друг и коллега, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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