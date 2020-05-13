Наталья Сергунина: «Ночь в музее» впервые пройдет в онлайн-формате

Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, подчеркнув, что она состоится 16 мая. Она отметила, что основная их часть мероприятий запланирована на период с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше.

Сергунина добавила, что программу для «Ночи в музее» подготовили больше 50 культурных площадок мегаполиса. Их виртуальных гостей ждут онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции и концерты. В общей сложности в рамках акции пройдет около 100 различных событий, подчеркивает АГН Москва.

Отметим, в этом году «Ночь в музее» пройдет в Москве в 14-й раз, однако в онлайн-формате впервые.