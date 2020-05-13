Наталья Сергунина: «Ночь в музее» впервые пройдет в онлайн-формате

Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, подчеркнув, что она состоится 16 мая. Она отметила, что основная их часть мероприятий запланирована на период с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше.

Сергунина добавила, что программу для «Ночи в музее» подготовили больше 50 культурных площадок мегаполиса. Их виртуальных гостей ждут онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции и концерты. В общей сложности в рамках акции пройдет около 100 различных событий, подчеркивает АГН Москва.

Отметим, в этом году «Ночь в музее» пройдет в Москве в 14-й раз, однако в онлайн-формате впервые.

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Между тем, власти Ленинградской области объявили о возобновлении работы музеев на территории региона с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.

Отмечается, что обязательное требование при посещении музея – наличие защитной маски. Также музеи предусмотрят ограничение по количеству посетителей.

Напомним, музеи были закрыты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Многие из культурных учреждений запустили онлайн-проекты. Ранее Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что онлайн-проекты музея набрали около 20 млн просмотров с момента введения ограничений на посещение культурных учреждений из-за коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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