«Москино» приглашает на онлайн-лекции об архитектуре в кино

Сеть кинотеатров «Москино» в мае проведет бесплатные онлайн-лекции из цикла «Архитектура в кино». Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. По её словам, лекции будут посвящены кинематографу разных стран и эпох. Зрители смогут узнать, зачем режиссеры строили для своих картин целые города и планеты и как архитектура создает необходимую для картины атмосферу.

Известно, что прямые трансляции пройдут на сайте «Москино», а также на странице организации в Facebook 13, 15, 20 и 22 мая, пишет АГН Москва.

Столичные парки подготовили онлайн-занятия для москвичей

Из-за ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, все культурные учреждения столицы закрыты для посетителей. Однако их можно посетить в режиме онлайн. Свои программы для тех, кто находится на самоизоляции, подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал о возможностях культурного досуга москвичей в режиме самоизоляции. Он отметил, что, несмотря на самоизоляцию, культурные учреждения столицы продолжают работать. В частности, каждый день проводятся различные онлайн-лекции, экскурсии, вебинары.

Депутат добавил также, что спектакли московских театров можно посмотреть онлайн. В частности, он назвал театр «Ленком Марка Захарова», Малый театр, Театр «Сатирикон», Театр имени Маяковского и Театр сатиры. Кроме того, трансляции спектаклей ведет Большой театр. По его словам, подробную информацию можно получить на сайтах театров.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваКоронавирусКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры