«Москино» приглашает на онлайн-лекции об архитектуре в кино

Из-за ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, все культурные учреждения столицы закрыты для посетителей. Однако их можно посетить в режиме онлайн. Свои программы для тех, кто находится на самоизоляции, подготовили городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки Москвы.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал о возможностях культурного досуга москвичей в режиме самоизоляции. Он отметил, что, несмотря на самоизоляцию, культурные учреждения столицы продолжают работать. В частности, каждый день проводятся различные онлайн-лекции, экскурсии, вебинары.

Депутат добавил также, что спектакли московских театров можно посмотреть онлайн. В частности, он назвал театр «Ленком Марка Захарова», Малый театр, Театр «Сатирикон», Театр имени Маяковского и Театр сатиры. Кроме того, трансляции спектаклей ведет Большой театр. По его словам, подробную информацию можно получить на сайтах театров.



