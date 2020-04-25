Онлайн-проекты Эрмитажа собрали 20 млн просмотров с момента закрытия музея

Как пишет агентство, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" Пиотровский отметил, что с помощью онлайн-экскурсий люди могут увидеть даже больше, чем при посещении музея. По его словам, музей использует все социальные платформы для онлайн-форматов.

По мнению директора Эрмитажа, виртуальное знакомство с произведениями искусства «готовит посетителя к приходу в музей», поскольку порождает интерес к тому, чтобы увидеть подлинную вещь своими глазами.

Отметим, что Эрмитаж закрылся для посетителей с 18 марта.

