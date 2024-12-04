«Чуть не застрелили!»: Певица Бьянка вспомнила самый страшный корпоратив

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) призналась, что любит российскую одежду и украшения, а вот косметику и музыку предпочитает иностранную. Об этом она заявила спецкору НСН на вечеринке Made in Russia, организованной Seahava и РСПП.

«У меня очень много российской одежды, обуви, украшений. Косметикой в основном пользуюсь корейской и Сеймура Алиева. Корейская косметика — это то, без чего я не представляю свой день. Русскую музыку я не люблю — слушаю исключительно R’n’B, хип-хоп, регги, соул, джаз, фанк. Что касается джазовых исполнителей, я очень люблю Нину Симон, Нэт Кинг Коула, Фрэнка Синатру. Я очень люблю лайтовую музыку, с удовольствием исполнила бы свои треки в джазовой обработке. К сожалению, в России очень мало любителей джаза, особенно в глубинке. Что касается моего творчества, у меня уже вышло три интересных дуэта с The Limba, Mult96 и Лямой, сейчас у меня выходит сольная композиция, а 3 января у меня выходит трек с Дмитрием Журавлевым — комиком, который просто хорошо поет», — сказала певица.