«Чуть не застрелили!»: Певица Бьянка вспомнила самый страшный корпоратив
Исполнительница Бьянка (Татьяна Липницкая) рассказала НСН о новом дуэте с известным российским комиком и призналась в любви к джазу.
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) призналась, что любит российскую одежду и украшения, а вот косметику и музыку предпочитает иностранную. Об этом она заявила спецкору НСН на вечеринке Made in Russia, организованной Seahava и РСПП.
«У меня очень много российской одежды, обуви, украшений. Косметикой в основном пользуюсь корейской и Сеймура Алиева. Корейская косметика — это то, без чего я не представляю свой день. Русскую музыку я не люблю — слушаю исключительно R’n’B, хип-хоп, регги, соул, джаз, фанк. Что касается джазовых исполнителей, я очень люблю Нину Симон, Нэт Кинг Коула, Фрэнка Синатру. Я очень люблю лайтовую музыку, с удовольствием исполнила бы свои треки в джазовой обработке. К сожалению, в России очень мало любителей джаза, особенно в глубинке. Что касается моего творчества, у меня уже вышло три интересных дуэта с The Limba, Mult96 и Лямой, сейчас у меня выходит сольная композиция, а 3 января у меня выходит трек с Дмитрием Журавлевым — комиком, который просто хорошо поет», — сказала певица.
Исполнительница призналась, что будет работать в новогоднюю ночь, и вспомнила, что однажды ее чуть не застрелили на корпоративе.
«У меня будет два концерта в новогоднюю ночь. Кстати, на корпоративе однажды меня чуть не застрелили, мы еле убежали. Особенно страшно было выступать лет 10-15 назад. А потом, в январе, я хочу уехать куда-нибудь в Азию — в Малайзию или Таиланд», — добавила собеседница НСН.
Ранее певица Ирина Салтыкова рассказала, что обязательно будет работать на Новый год, а вот новогодний подарок себе не приготовила, поскольку каждый день балует себя чем-то новым без всякого повода. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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