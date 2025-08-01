Запашный раскрыл, кто представит Большой Московский цирк в Китае
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил НСН о сотрудничестве с китайскими коллегами на постоянной основе.
На Международный фестиваль в Китае от Большого Московского цирка поедут акробаты-женщины, работающие в жанре «подкидные доски», заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что артисты из России, в том числе из Большого Московского государственного цирка примут участие в фестивале циркового искусства в Китае. Запашный отметил, что это не единственные запланированные международные гастроли на ближайшее время.
«В ближайшее время в Китае будет проходить Международный цирковой фестиваль. Мы поддерживаем связи всегда. На регулярной основе артисты Большого Московского государственного цирка приезжают со своими лучшими номерами. Мы уже раньше завоевывали главные награды этого фестиваля. В этом году акробаты под руководством Алексея Зарипова, которые работают в жанре женские «подкидные доски» будут представлять Большой Московский цирк. Параллельно сейчас у нас в цирке работает группа из более чем двадцати акробатов из Китая, мы занимаемся творческим обменом. Для нас эти связи очень важны. В ближайшее время будут еще другие гастроли, что-то уже подписано, что-то еще обсуждается, раскрывать все карты пока не будем», - рассказал он.
В июле в Китае состоялся кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В программе смотра было заявлено пять российских картин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запашный раскрыл, кто представит Большой Московский цирк в Китае
- Путин: Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска
- Путин: РФ готова ждать, когда Украина будет готова к переговорам
- В Госдуме вступились за спортсменов из РФ, выступающих в нейтральном статусе
- Депутат Нилов призвал отправить домой неграмотных детей мигрантов
- Рост цен на услуги автосервисов объяснили дефицитом квалифицированных кадров
- Россиян предупредили о штрафах за громкую музыку в автомобиле
- Почему Лаос интересует россиян только как «дополнение» к Таиланду
- Боевик «Балерина» по «Джону Уику» стал в июле самым популярным у пиратов в РФ
- В МИД Венесуэлы заявили о «братстве с Россией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru