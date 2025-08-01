«В ближайшее время в Китае будет проходить Международный цирковой фестиваль. Мы поддерживаем связи всегда. На регулярной основе артисты Большого Московского государственного цирка приезжают со своими лучшими номерами. Мы уже раньше завоевывали главные награды этого фестиваля. В этом году акробаты под руководством Алексея Зарипова, которые работают в жанре женские «подкидные доски» будут представлять Большой Московский цирк. Параллельно сейчас у нас в цирке работает группа из более чем двадцати акробатов из Китая, мы занимаемся творческим обменом. Для нас эти связи очень важны. В ближайшее время будут еще другие гастроли, что-то уже подписано, что-то еще обсуждается, раскрывать все карты пока не будем», - рассказал он.

В июле в Китае состоялся кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В программе смотра было заявлено пять российских картин, передает «Радиоточка НСН».

