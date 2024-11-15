«Хабенский, миф и пиджаки»: Зачем в МХТ родилась шестая «Чайка»
Константин Хабенский не стал привлекать к «канонической постановке» суперзвезд и самого себя, «Онегину» Егора Перегудова подготовили плацдарм для «непонимания», а Андрей Максимов все еще считает самой главной темой любовь.
МХТ имени Чехова: «Чайка», миф и пиджаки
МХТ имени Чехова подготовил к премьере очередную, уже шестую версию «Чайки» в постановке Константина Хабенского, но без его участия.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Павел Руднев обсудили каноны, мифологию и тонкости перехода количества «Чаек» в качество.
Тем временем в Театре Маяковского готовят очередного «Евгения Онегина», а вот Андрей Максимов рассказал НСН о собственной пьесе, которую драматург и телеведущий ставит в театре Моссовета.
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У постановщика новой «Чайки» громкое имя, это сам худрук МХТ, народный артист России Константин Хабенский. По словам Хабенского, он ставит комедию о юношеском максимализме и других «прекрасных» человеческих качествах. Премьера намечена на 30 ноября.
Павел Руднев, являющийся, кстати, помощником художественного руководителя МХТ, объяснил, какая это по счету «Чайка» в данном театре и для чего её ставят и ставят.
П.РУДНЕВ: «Это шестая "Чайка" в художественном театре, мы подсчитали даже. Сейчас мы делаем буклет, где будет рассказ о пяти чайках художественного театра и рассказ о будущем спектакле. Это такая проверка, я бы сказал. С "Чайки" начинается режиссерский театр, российский психологический театр и та доминанта, которая сегодня является основой профессионального российского театра, поэтому эта пьеса – это всегда испытание. Я думаю, что каждое новое поколение желает с этим мифом, уже даже не просто с текстом "Чайки", а с мифом о "Чайке" поработать, потому что классический канонический текст очень быстро обрастает большим количеством подробностей и деталей. Режиссер ставит не только текст, который опубликован в книжке и который застыл. Этот текст оброс подробностями предыдущих наслоений, предыдущих интерпретаций, и с ними всегда интересно работать».
Аркадину в новой «Чайке» сыграет Кристина Бабушкина, а на роль Тригорина приглашен актер МТЮЗа, невероятно популярный сейчас Андрей Максимов. А вот самого Хабенского в числе актеров нет.
М.СИНТИН: «"Чайка" - очень сложная пьеса, которая не терпит фальши и актеров, которые "носят свои пиджаки". В ней должны играть лучшие представители актерской профессии. В свою же постановку Хабенский не позвал самых лучших, решив сделать ставку на молодежь и разбавив ее такими артистами как Кристина Бабушкина, Игорь Верник (Дорн) и Анатолий Кот (Сорин). Вот если бы Аркадину играла Ирина Пегова или Александра Ребенок, а роль Дорна исполнил бы сам Константин Юрьевич, тогда бы эта "Чайка" в полной мере отражала современное состояние труппы прославленного театра. Было бы интересно посмотреть игру лучших актеров МХТ в классической пьесе, которая некогда стала символом этого театра. Сейчас встретить по-настоящему хорошую игру актеров - большая удача».
Театр Моссовета: Максимов и любовь
В то время, как младший Максимов репетирует роль Тригорина в чеховской «Чайке» в МХТ, его отец - писатель, драматург, режиссер и телеведущий Андрей Максимов в театре Моссовета ставит собственную пьесу «Монолог на двоих» и, по его словам, получает удовольствие в атмосфере любви и понимания.
А.МАКСИМОВ: «Это моя пьеса, написанная, наверное, лет 10 назад. С тех пор много чего поменялось, много чего изменилось в стране и в мире, а вопросы любви остались, как и раньше. И вот я пытаюсь по поводу этой, мне кажется, самой главной темы рассуждать вместе с актерами. Это спектакль на двух актрис: Ольга Кабо и Марина Кондратьева - две замечательные актрисы театра Моссовета. С самого начала, предлагая пьесу Марчелли, я знал, что будут играть Кондратьева и Кабо, потому что это актрисы, с которыми я очень давно хотел работать. Они очень друг к другу подходят, они подруги, им комфортно вдвоем. Я вообще считаю, что театр — это территория любви, где все должно делаться полюбовно. Отношения между артистами, особенно когда их всего двое, должны быть хорошими. Мы получаем удовольствие даже на репетициях, и это очень важно».
Раскрывая сюжет спектакля, Максимов назвал его загадочной историей о любви двух женщин к одному мужчине, в которой начинаются «странности», любовной историей, которая «притворяется любовью, но потом оказывается, что она не совсем такая».
М.СИНТИН: «Лучшие годы театра Моссовета остались в прошлом и были связаны с именами Юрия Завадского, Веры Марецкой, Фаины Раневской, Ростислава Плятта, Геннадия Бортникова и других. Сейчас театром руководит Евгений Марчелли. Некогда звёздная труппа сильно поредела. Кто-то покинул родной театр, не сработавшись с новым худруком. То направление, куда намерен вести за собой актеров Моссовета обладатель титула "Лучший режиссёр российской театральной провинции", пока не особо просматривается, поэтому для заполнения репертуара постановка Максимова - несомненная находка для театра. Спектакль, который он ставит, рассчитан на минимум актеров, скромные декорации, с ним можно будет без проблем затем колесить по всей стране. Это подарок драматурга и режиссера двум актрисам и всему театру, который он так любит».
Премьера «Монолога на двоих» намечена на 15 декабря.
Театр Маяковского: «Онегин» Перегудова
В театре имени Владимира Маяковского художественный руководитель и режиссер Егор Перегудов намерен замахнуться и поставить своего «Евгения Онегина». Предваряя премьеру, для будущих зрителей подготовили лекцию, которую провел литературовед и филолог, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.
Бак пояснил НСН, что его рассказ был посвящен не прошлым театральным интерпретациям «Евгения Онегина», а самому роману.
Д.БАК: «Речь шла главным образом о двух известнейших фрагментах пушкинского романа в стихах. В конце первой главы автор формулирует своего рода творческое кредо, без понимания которого, невозможно воспринять пушкинские художественные смыслы во всей полноте. "Прошла любовь, явилась муза…" - как понимать эту и следующие за ней строки? Вторая тема – сцена последнего свидания Онегина с Татьяной. Каким образом разнятся тексты Пушкина и оперного либретто? Как связан этот фрагмент романа со знаменитой "Пушкинской речью" Достоевского?»
Местом проведения лекции выбрали арт-пространство «Маяк», созданное на месте одноименного культового кафе, закрывшегося в пандемийные времена на фоне недовольства степенного театра его «развеселыми гостями».
М.СИНТИН: «Перегудов в мае 2022 года был назначен на пост художественного руководителя Маяковки вместо всеми любимого, Миндаугаса Карбаускиса. За это время новый худрук, так пока и не заслужил уважение и любовь актеров театра имени Владимира Маяковского. Для этого ему нужен спектакль, который должен убедить труппу и всех скептиков в его режиссерском гении. Таким спектаклем и должен стать "Евгений Онегин". А если кто-то и после этого не поймет – значит вы не в теме, не смогли понять всю глубину и сложность романа Пушкина с его скрытыми смыслами, о чем рассказал известный литературовед».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
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