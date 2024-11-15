«Хабенский, миф и пиджаки»: Зачем в МХТ родилась шестая «Чайка»

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МХТ имени Чехова подготовил к премьере очередную, уже шестую версию «Чайки» в постановке Константина Хабенского, но без его участия.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Павел Руднев обсудили каноны, мифологию и тонкости перехода количества «Чаек» в качество.

Тем временем в Театре Маяковского готовят очередного «Евгения Онегина», а вот Андрей Максимов рассказал НСН о собственной пьесе, которую драматург и телеведущий ставит в театре Моссовета.

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У постановщика новой «Чайки» громкое имя, это сам худрук МХТ, народный артист России Константин Хабенский. По словам Хабенского, он ставит комедию о юношеском максимализме и других «прекрасных» человеческих качествах. Премьера намечена на 30 ноября.

Павел Руднев, являющийся, кстати, помощником художественного руководителя МХТ, объяснил, какая это по счету «Чайка» в данном театре и для чего её ставят и ставят.

П.РУДНЕВ: «Это шестая "Чайка" в художественном театре, мы подсчитали даже. Сейчас мы делаем буклет, где будет рассказ о пяти чайках художественного театра и рассказ о будущем спектакле. Это такая проверка, я бы сказал. С "Чайки" начинается режиссерский театр, российский психологический театр и та доминанта, которая сегодня является основой профессионального российского театра, поэтому эта пьеса – это всегда испытание. Я думаю, что каждое новое поколение желает с этим мифом, уже даже не просто с текстом "Чайки", а с мифом о "Чайке" поработать, потому что классический канонический текст очень быстро обрастает большим количеством подробностей и деталей. Режиссер ставит не только текст, который опубликован в книжке и который застыл. Этот текст оброс подробностями предыдущих наслоений, предыдущих интерпретаций, и с ними всегда интересно работать».

Аркадину в новой «Чайке» сыграет Кристина Бабушкина, а на роль Тригорина приглашен актер МТЮЗа, невероятно популярный сейчас Андрей Максимов. А вот самого Хабенского в числе актеров нет.

М.СИНТИН: «"Чайка" - очень сложная пьеса, которая не терпит фальши и актеров, которые "носят свои пиджаки". В ней должны играть лучшие представители актерской профессии. В свою же постановку Хабенский не позвал самых лучших, решив сделать ставку на молодежь и разбавив ее такими артистами как Кристина Бабушкина, Игорь Верник (Дорн) и Анатолий Кот (Сорин). Вот если бы Аркадину играла Ирина Пегова или Александра Ребенок, а роль Дорна исполнил бы сам Константин Юрьевич, тогда бы эта "Чайка" в полной мере отражала современное состояние труппы прославленного театра. Было бы интересно посмотреть игру лучших актеров МХТ в классической пьесе, которая некогда стала символом этого театра. Сейчас встретить по-настоящему хорошую игру актеров - большая удача».



