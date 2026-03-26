По словам вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект сейчас незаменим в государственном управлении. В беседе с «Вестями» чиновник отметил, что ИИ — как «еще один внештатный сотрудник», при этом способный работать непрерывно. Жадан отметил, что над нейросетями еще предстоит работать специалистам.

«Если говорить о сферах деятельности, в которых нейросети пока не готовы работать, то тут можно отметить живое общение и работу с не оцифрованными данными. Нельзя что-то запустить с первого раза без ошибок. С нейросетями все получается так, как и с любыми другими новыми технологиями. Например, рассмотрим ракетостроение. До успешного запуска ракеты, нужно провести очень много тестов, опытов и так далее. Сейчас необходимо выстроить корректные инструкции нейросетям, корректную архитектуру, чтобы ИИ понимал контекст, чтобы у него было определение, что хорошо, а что плохо. Можно добавить момент согласования с другими людьми или нейросетями перед тем, как принять то или иное решение. Как было с фамилией писателя Дениса Драгунского. Нейросеть не понимала контекст, поэтому подумала на наркотики. Над этим всем нужно работать», — сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев написал в своем Telegram-канале, что нейросеть ошибочно определила писателя Дениса Драгунского под запрет из-за слова «драг» (drug — наркотик, прим. НСН). В свою очередь, Драгунский рассказал НСН, что запрет его книг к продаже из-за ошибки искусственного интеллекта является «какой-то шуткой» и дискредитирует тех, кто управляет нейросетью. Капьев объяснил НСН, что издатели используют ИИ для проверки книг на соответствие российскому законодательству, но в случае с Драгунским произошла ошибка.

