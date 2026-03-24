Маркировка книг с упоминанием наркотиков снизит продажи малоизвестных авторов
Авторы бестселлеров не пострадают от новой маркировки на обложке, сказал НСН Евгений Капьев.
Наличие знака маркировки на обложке вряд ли сможет воздействовать на читателя, который покупает знакомого автора, сказал НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Книги писателей Стивена Кинга, Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко и другие произведения подлежат маркировке в России в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков. Это следует из отраслевого перечня, размещенного на сайте Российского книжного союза (РКС). Всего в списке почти тысяча произведений. На сайте РКС отмечается, что список будет пополняться ежедневно. В нем встречаются книги как российских авторов, так и зарубежных. Капьев призвал обратиться к статистике спустя какое-то время работы закона.
«Пока трудно говорить о том, повлияет ли маркировка на продажи. Надо будет смотреть по факту. Возможно, продажи действительно уменьшатся, потому что маркировка занимает определенное место на обложке. Если мы говорим про авторов бестселлеров, то на них это будет оказывать наименьшее влияние, потому что люди уже знают этих писателей. Наличие знака вряд ли сможет воздействовать на читателя, который покупает знакомого автора», — сказал собеседник НСН.
Ранее глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин заявил, что обязательная маркировка не поможет бороться с фейками, сгенерированными нейросетями, а скорее сформирует у зрителей и пользователей соцсетей «слепоту» к такому контенту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
