Народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы

Народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы, передает KP.RU.

Уточняется, что комплексное лечение не прошло бесследно и дало положительные результаты. Самочувствие 67-летнего артиста улучшается, некоторые препараты ему отменили.

«Сейчас артист находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал СМИ источник в здравоохранении.

Александр Серов в реанимации

Валерия Гаркалина привезли в больницу № 40 в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус еще 2 октября. Самочувствие актера сильно ухудшилось. После этого его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Заболевание у мужчины развивалось на фоне хронических проблем с сердцем.

Ранее стало известно о самочувствии Александра Серова после госпитализации.



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ФОТО: Валерий Гаркалин // Пресс-служба парка «Зарядье»
ТЕГИ:Народный Артист
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