Народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы
Народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы, передает KP.RU.
Уточняется, что комплексное лечение не прошло бесследно и дало положительные результаты. Самочувствие 67-летнего артиста улучшается, некоторые препараты ему отменили.
«Сейчас артист находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал СМИ источник в здравоохранении.
Валерия Гаркалина привезли в больницу № 40 в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус еще 2 октября. Самочувствие актера сильно ухудшилось. После этого его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Заболевание у мужчины развивалось на фоне хронических проблем с сердцем.
Ранее стало известно о самочувствии Александра Серова после госпитализации.
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