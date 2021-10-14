Народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы, передает KP.RU.

Уточняется, что комплексное лечение не прошло бесследно и дало положительные результаты. Самочувствие 67-летнего артиста улучшается, некоторые препараты ему отменили.

«Сейчас артист находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал СМИ источник в здравоохранении.