Стало известно о самочувствии Серова после госпитализации
Дочь народного артиста России Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, рассказала о его состоянии после госпитализации. Мишель сообщила, что сейчас он в надежных руках, под бдительным контролем врачей, проходит интенсивное лечение.
"Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости!" — написала девушка на своей странице в Instagram.
Она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием ее отца, и призвала верить в лучшее.
Ранее сообщалось, что российский исполнитель Александр Серов попал в реанимацию одной из московских больниц после заражения COVID-19. Об этом писала «Комсомольская правда». До этого Серов уже проходил лечение в госпитале, который расположен недалеко от его загородного дома.
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