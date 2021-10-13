Стало известно о самочувствии Серова после госпитализации

Дочь народного артиста России Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, рассказала о его состоянии после госпитализации. Мишель сообщила, что сейчас он в надежных руках, под бдительным контролем врачей, проходит интенсивное лечение.

"Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости!" — написала девушка на своей странице в Instagram.

Она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием ее отца, и призвала верить в лучшее.

Представитель Гаркалина сообщила о состоянии актера

Ранее сообщалось, что российский исполнитель Александр Серов попал в реанимацию одной из московских больниц после заражения COVID-19. Об этом писала «Комсомольская правда». До этого Серов уже проходил лечение в госпитале, который расположен недалеко от его загородного дома.


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Фото: instagram.com/alexander_serov_official
ТЕГИ:Коронавирус
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