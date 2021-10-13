Стало известно о самочувствии Серова после госпитализации

Дочь народного артиста России Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, рассказала о его состоянии после госпитализации. Мишель сообщила, что сейчас он в надежных руках, под бдительным контролем врачей, проходит интенсивное лечение.

"Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости!" — написала девушка на своей странице в Instagram.

Она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием ее отца, и призвала верить в лучшее.