Александр Серов в реанимации

Российский исполнитель Александр Серов попал в реанимацию одной из московских больниц после заражения COVID-19. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации СМИ, 67-летний музыкант находится в кислородной маске. У него повреждено 75 процентов легких. Состояние артиста оценивается как тяжелое.

До этого Серов уже проходил лечение в госпитале, который расположен недалеко от его загородного дома.