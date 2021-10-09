Александр Серов в реанимации

Российский исполнитель Александр Серов попал в реанимацию одной из московских больниц после заражения COVID-19. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации СМИ, 67-летний музыкант находится в кислородной маске. У него повреждено 75 процентов легких. Состояние артиста оценивается как тяжелое.

До этого Серов уже проходил лечение в госпитале, который расположен недалеко от его загородного дома.

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Ранее стало известно, что Народный артист России Валерий Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии после того, как его госпитализировали с COVID -19. Об этом рассказала его агент Наталья Теплова, передает РИА Новости. Его перевели на ИВЛ. Отмечается, что у актера на 75-85% поражены легкие.



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Фото: instagram.com/alexander_serov_official
ТЕГИ:Коронавирус
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