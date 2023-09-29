Народный артист Лазарев заявил, что режиссер Богомолов издевался над актерами

Актер Александр Лазарев-младший заявил, что режиссер Константин Богомолов издевается над актерами, так как его задача – «перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста». Об этом он сказал в шоу «Команда».

Он отметил, что не знаком с Богомоловым лично, но может судить по тому, что режиссер делал в театре «Ленком». Богомолов поставил на сцене «Ленкома» два спектакля: «Борис Годунов» по произведению Пушкина и «Князь».

Премьеру спектакля Богомолова в Александринке перенесли на сезон

Ранее депутат Госдумы народный артист РФ Дмитрий Певцов объяснил свой отказ от съёмок в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия». По его словам, причиной стала неприязнь, которую он испытывает к художественному руководителю проекта режиссёру Константину Богомолову. Артист подчеркнул, что не желает стоять рядом с этим человеком «даже в титрах». «Когда я увидел во главе как художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: «Простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять», — подчеркнул он, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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