Народный артист Лазарев заявил, что режиссер Богомолов издевался над актерами

Актер Александр Лазарев-младший заявил, что режиссер Константин Богомолов издевается над актерами, так как его задача – «перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста». Об этом он сказал в шоу «Команда».

Он отметил, что не знаком с Богомоловым лично, но может судить по тому, что режиссер делал в театре «Ленком». Богомолов поставил на сцене «Ленкома» два спектакля: «Борис Годунов» по произведению Пушкина и «Князь».