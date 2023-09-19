Премьеру спектакля Богомолова в Александринке перенесли на сезон
Спектакль «Мать» режиссера Константина Богомолова в Александринском театре в Санкт-Петербурге перенесли на август-сентябрь следующего года. Об этом пишет «Фонтанка».
Премьера постановки по пьесе Максима Горького должна была состояться в начале ноября в рамках международного фестиваля «Александринский». Однако спектакль перенесли на сезон, ожидается, что премьера состоится 30-31 августа и 1 сентября 2024 года.
Как сообщили изданию в Александринском театре, перенос не связан с политикой: Богомолов просто не успевал подготовить постановку в срок. По данным «Фонтанки», на сцене еще не было репетиций спектакля.
Четырехчасовой спектакль «Мать» Константин Богомолов должен был поставить совместно с художником Ларисой Ломакиной, видеохудожником Аланом Мандельштамом, художником по свету Иваном Виноградовым.
Между тем Московский Губернский театр представил первую премьеру сезона — детский спектакль «Золотой ключик» по повестям Алексея Толстого, сообщает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве убита начальник кадров управления Роспотребнадзора
- Польша обвинила Россию в миграционном кризисе в Италии
- «Солнцепеки» уничтожили пытавшихся переправиться через Днепр диверсантов ВСУ
- Президент Ирана предложил посредничество в решении конфликта на Украине
- Российские силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем
- Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным
- Пушилин: ВС РФ отбросили на исходные позиции ВСУ на угледарском направлении
- Премьеру спектакля Богомолова в Александринке перенесли на сезон
- Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей
- ЦКБР разработал отвлекающий разведку ложный дрон «Лодырь»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru