Премьеру спектакля Богомолова в Александринке перенесли на сезон

Премьера постановки по пьесе Максима Горького должна была состояться в начале ноября в рамках международного фестиваля «Александринский». Однако спектакль перенесли на сезон, ожидается, что премьера состоится 30-31 августа и 1 сентября 2024 года.

Как сообщили изданию в Александринском театре, перенос не связан с политикой: Богомолов просто не успевал подготовить постановку в срок. По данным «Фонтанки», на сцене еще не было репетиций спектакля.

Четырехчасовой спектакль «Мать» Константин Богомолов должен был поставить совместно с художником Ларисой Ломакиной, видеохудожником Аланом Мандельштамом, художником по свету Иваном Виноградовым.

Между тем Московский Губернский театр представил первую премьеру сезона — детский спектакль «Золотой ключик» по повестям Алексея Толстого, сообщает телеканал «360».

