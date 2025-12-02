Эхо Второй мировой: Египет не сможет забрать музейные экспонаты у России
У России есть большая египетская коллекция в Пушкинском музее, но вряд ли Египет будет требовать ее возвращения на родину, заявила НСН Елизавета Лихачева.
Строительство Большого Египетского музея не является дополнительным основанием для возращения музейных предметов в Египет, заявила НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Египетские коллекции музеев мира могут вызвать новые споры о возврате экспонатов на их родину из-за позиции властей этой страны после открытия большого музея в Гизе. Об этом сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время интернет-встречи, приуроченной к Дням Эрмитажа. Пиотровский указал также на необходимость создания новой системы гарантий возврата экспонатов с зарубежных выставок. Лихачева уверена, что проблем быть не должно.
«Греки специально построили в 2008 году музей Акрополя, чтобы англичане вернули им мрамор Парфенона. Мрамор Парфенона до сих пор находится в Британском музее. Строительство Большого Египетского музея не является дополнительным основанием для возращения предметов в Египет. Также не могу сказать, что там вообще есть пустые места, там экспозиции плотно расставлены. Я сильно сомневаюсь, что Египет теперь будет перемещать предметы обратно. Такие прецеденты и требования есть, но, как правило, это касается перемещений, которые были совершены во время Второй мировой войны или после нее. Тогда была установлена система международного права, которая действует и сейчас. Сложно требовать что-то, если события произошли 100-200 лет назад», - пояснила она.
Она также перечислила самые заметные египетские коллекции в Европе.
«В России есть большая египетская коллекция в Пушкинском музее. В Европе четыре очень большие египетские коллекции: Турин, Британский музей, Лувр и Пушкинский музей в Москве. Я не вижу никаких законных способов реализовать возращение в Египет», - заключила собеседница НСН.
Самый большой и дорогой археологический музей в мире открыли в Египте — стройка длилась почти 20 лет, по площади он сопоставим с 70 футбольными полями и обошёлся примерно в 1 млрд долларов. Новый Египетский музей вдвое больше Лувра: внутри около 100 тысяч экспонатов, среди которых погребальная лодка Хуфу и полная коллекция сокровищ Тутанхамона, из которой раньше показывали лишь треть. Цены на входные билеты стартуют от $30.
