Одна из крупнейших билетных платформ Kassir.ru начала продавать билеты в кино. Раздел «Кино» теперь работает в 69 городах России, объединяя более 540 кинотеатров. Исаев отметил, что конкуренция с «Яндекс Афишей» не повлияет на стоимость билетов в кино.

«На итоговой цене это не отразится. С точки зрения конкуренции то, что еще один агрегатор будет продавать билеты, неплохо. Kassir.ru - большой агрегатор, который держит огромную долю продаж билетов в театры и на концерты, логичный шаг включить в эту экосистему и кинотеатры. Возможно, тем, кто привык покупать билеты на Kassir.ru на другие виды развлечений, будет удобно в этом же интерфейсе покупать билеты в кино. На распределение между онлайн и офлайн-покупками данная история не повлияет. Будет перераспределение внутри онлайн-сегмента. Сегодня на офлайн-кассы кинотеатров приходится не больше 30% продаж. Есть определенный сегмент возрастной аудитории, которой комфортно покупать на кассе. Но 70% приходится на онлайн-продажи», - объяснил он.