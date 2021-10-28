«Надеюсь, справится»: худрук «Гоголь-центра» поддержал назначение Хабенского
Алексей Агранович считает, что главное для нового художественного руководителя МХТ им. Чехова - иметь рядом людей, которым он доверяет.
Актер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал назначение Константина Хабенского на должность худрука МХТ им. Чехова.
Ранее главный режиссер Театра им. Вахтангова Юрий Бутусов назвал кадровую перестановку в МХТ ошибкой, так как, по его мнению, театром должен управлять человек, понимающий художественные идеи и умеющий ставить спектакли, пишет МК. Агранович, который сам был назначен на пост худрука "Гоголь-центра" в 2021 году, поспорил с Бутусовым, предположив, что Хабенский справится с новыми обязанностями.
«Я сам актер, которого назначили на должность худрука. Да и пример Олега Павловича Табакова говорит об обратном. Поэтому дело не в профессии человека, а в совокупности его способностей», - отметил он.
Агранович добавил, что очень рад за коллегу, пожелав ему успеха и терпения.
«Я понимаю, что он, наверно, внутренне этого хотел. Я понимаю, перед какими сложнейшими вызовами он сейчас оказался. И я очень надеюсь, что он со всем справится на том же уровне, на котором он справляется со своими ролями», - заявил режиссер.
Он подчеркнул, что для успешной работы на должности руководителя театра необходима верная команда.
«Я не тот художественный руководитель, который вправе раздавать советы. Тот небольшой опыт, которым я могу поделиться, для Кости, думаю, вряд ли станет откровением. Единственное, что точно важно – это иметь рядом людей, которым ты доверяешь. Для того, чтобы исключить влияние субъективного вкуса на жизнь театра. Театр и жизнь всегда шире, чем человек, находящийся на любой должности. Думаю, что Костя сам может дать мне какие-нибудь советы», - заключил худрук «Гоголь-центра».
Ранее собеседник Telegram-канала «Радиоточка НСН» кинорежиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов также поддержал назначение Хабенского на должность худрука МХТ.
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