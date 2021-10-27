«Чрезвычайно талантлив»: В Госдуме оценили назначение Хабенского в МХТ им. Чехова

Пока невозможно предугадать, каким будет МХТ им. А.П. Чехова при Константине Хабенском, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ранее стало известно, что Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит актер и режиссер Константин Хабенский. Об этом сообщили в Минкультуры.

«Мне очень жаль, потому что Женовач – очень талантливый режиссер. Но я не знаю, какой он художественный руководитель. Но пока невозможно предугадать, каким будет театр Хабенского. Но это будет совсем другой театр, нежели театр Женовача. Поживём – увидим. Хабенский чрезвычайно талантлив и интересен. Может быть, у него и с точки зрения художественного руководства театром получится лучше», - заявила собеседница «Радиоточки НСН».

Кроме того, кадровые назначения произошли и в МХАТ им. М. Горького. Генеральным директором театра стал Владимир Кехман. Одновременно с этим он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.

«Кехман довольно сложная фигура. Но у него очень хорошие организаторские способности. Может быть, это будет очень любопытно. То, что было в Михайловской театре в Санкт-Петербурге мне, например, очень нравилось. Его подход к формированию репертуара, приглашение модных международных постановщиков», - отметила Драпеко.