«Чрезвычайно талантлив»: В Госдуме оценили назначение Хабенского в МХТ им. Чехова
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала НСН, что театр Хабенского будет сильно отличаться от театра Женовача.
Пока невозможно предугадать, каким будет МХТ им. А.П. Чехова при Константине Хабенском, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Ранее стало известно, что Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит актер и режиссер Константин Хабенский. Об этом сообщили в Минкультуры.
«Мне очень жаль, потому что Женовач – очень талантливый режиссер. Но я не знаю, какой он художественный руководитель. Но пока невозможно предугадать, каким будет театр Хабенского. Но это будет совсем другой театр, нежели театр Женовача. Поживём – увидим. Хабенский чрезвычайно талантлив и интересен. Может быть, у него и с точки зрения художественного руководства театром получится лучше», - заявила собеседница «Радиоточки НСН».
Кроме того, кадровые назначения произошли и в МХАТ им. М. Горького. Генеральным директором театра стал Владимир Кехман. Одновременно с этим он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.
«Кехман довольно сложная фигура. Но у него очень хорошие организаторские способности. Может быть, это будет очень любопытно. То, что было в Михайловской театре в Санкт-Петербурге мне, например, очень нравилось. Его подход к формированию репертуара, приглашение модных международных постановщиков», - отметила Драпеко.
Резюмируя, первый зампред комитета Госдумы по культуре отметила, что в стране наблюдается дефицит художественных руководителей – не в части таланта, а в части организаторских способностей.
«Это совмещение таланта понимания искусства и таланта его организовать», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Напомним, в 2002 году Константин Хабенский дебютировал на сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. Он исполнил роль Зилова в спектакле «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова. В 2003 году вошел в актерскую труппу этого театра. Он сыграл в спектаклях «Белая гвардия», «Гамлет», «Трехгрошовая опера» и другие.
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