Яркому театру – яркий худрук: Герасимов поддержал назначение Хабенского во МХАТ

Константин Хабенский – личность яркая как в творческой, так и в общественной жизни, поэтому должность худрука МХТ имени Чехова ему подходит, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинорежиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.



«Я, правда, внутреннюю кухню МХТ не знаю, там очень известные актеры, но думаю, что Хабенский достоин этой должности. Он человек тоже известный, авторитетный. Видимо, труппа театра хочет такого лидера себе в худруки. В МХТ его хорошо знают. Он себя везде проявил ярко: и в общественной, и в творческой жизни», - отметил депутат.



Сегодня Минкультуры назначило Хабенского вместо Сергея Женовача на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, чем «привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра».

