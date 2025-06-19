Совместную работу нейросети и человека назвали более качественной
Текст от нейросети с небольшими доработками будет почти всегда лучше, чем аналогичная работа человека, рассказал НСН Александр Жадан.
Нет ничего плохого в том, что сотрудники пользуются нейросетями для работы, ведь они улучшат свои результаты и сделают все гораздо быстрее, рассказал НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
Искусственный интеллект снижает когнитивные способности, заявили ученые из Массачусетского технического университета. Они выяснили, что частое использование нейросетей снижает память, креатив и нейронную активность. 83% участников не смогли пересказать тексты, созданные с ИИ, а нейронные связи сократились почти на 50%. Ученые пришли к выводу, что хотя продуктивность работников и растёт, но их мышление ослабевает. Жадан выразил мнение, что все не так однозначно.
«Я здесь не вижу никакой проблемы, это просто доказательство, что если человек не является экспертом в своей области, то ему сложнее выполнить какую-нибудь задачу. Когда работник тратит ресурс на то, чтобы создать что-то с нуля, то он проведет за задачей больше времени, чтобы погрузиться в нее. За n-часов получается n-результат. Когда в работе участвует нейросеть, то, например, текст будет написан куда быстрее, его можно проверить и доработать, но мы потратим куда меньше времени на этот процесс. Тот текст, который написала нейросеть, а потом улучшил человек, все равно будет выглядеть лучше, чем тот, который целиком создал базовый сотрудник», — сказал собеседник НСН.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН поддержал использование нейросетей для обучения школьников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru