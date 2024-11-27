«Без бездельников!»: Нейросети смогут полностью заменить веб-программистов
Сергей Вакулин заявил НСН, что программисты зачастую специально завышают сроки выполнения задач, а нейросети быстро обучаются этой профессии.
За программистами на удаленке сложно следить, зачастую оценка сроков работы носит субъективный характер, чем пользуются предприимчивые специалисты, заявил НСН специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Он отметил, что больше всего от «бездельников» страдают крупные компании с большим штатом.
Почти каждый десятый айтишник бездельничает на работе, показало исследование аналитика Егора Денисова-Бланча из Стэнфордского университета. Он использовал данные о производительности более 50 тысяч инженеров из сотен компаний. Выяснилось, что в среднем 9,5% программистов почти ничего не делают, получая зарплату. На удаленке это 14%, на гибридном графике – 9%, в офисе умудряются отлынивать 5%. Вакулин подтвердил, что программисты зачастую могут завышать сроки выполнения задач.
«В основном сейчас программисты работают на удаленке, это очень выгодная позиция для компаний, так как не нужно содержать много сотрудников в офисе. Трудно ответить на вопрос, сколько бездельников, все зависит от компании. Чем больше компания по численности, тем выше процент бездельников. Зачастую сроки работы могут отличаться. Если работник говорит, что работа займет месяц, он может сделать ее за две недели. Это же проектная история, очень много факторов. Еще все зависит от дополнительной нагрузки, бывают параллельные проекты. Есть компании, которые загружают программистов ненужными задачами. Например, веб-программисты не должны выполнять задачи веб-дизайнера», - рассказал он.
По его словам, искусственный интеллект пока не может оценивать работу таких специалистов, но в будущем сможет полностью заменить веб-программистов и веб-дизайнеров.
«Сейчас искусственный интеллект не может оценивать работу программистов, но в будущем мы к этому придем. Я даже скажу, что ИИ сможет заменить веб-программистов и веб-дизайнеров. Я на своей практике столкнулся с такой проблемой, что не мог решить одну ситуацию, а ответа не было даже в интернете. Я воспользовался нейросетью ChatGPT, получил правильный ответ. То есть даже в интернете я не нашел, а ИИ смог ответить на мой вопрос по одному проекту, я смог решить задачу. Поэтому в будущем нейросети смогут заменить не только музыкантов, что уже активно происходит на фоне сервисов по созданию музыки. Еще пять лет назад ИИ только озвучивал тексты, сейчас нейросети могут даже правильно ударение расставить и красиво спеть», - отметил собеседник НСН.
За год спрос на специалистов со знанием нейросетей в России вырос в три раза, следует из исследования SuperJob. Чаще всего такие специалисты требуются в IT-компаниях, на маркетплейсах, а также в банках и финансовом секторе. Среди городов в лидерах по привлечению новых для рынка сотрудников оказались Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, передает «Радиоточка НСН».
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