«Туман и зловещие пучины»: Нейромонах Феофан поздравил россиян с праздниками
31 декабря 202216:45
Феофан в эфире НСН пожелал всем добра, счастья и любви, а также выразил надежду на то, что кривая тропа не уведет никого в зловещие пучины.
Нейромонах Феофан в эфире НСН пожелал россиянам крепких объятий, добра и верного пути в 2023 году, несмотря на «туман и пучины».
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«Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Хочу вам пожелать добра, чтобы оно как мёд лилось на вас нескончаемым потоком, а вы сияли, окутывая всех уже своим чистым, ясным и искренним добром. Желаю, чтобы ваш путь через туман грядущего был верным, дабы кривая тропа не увела вас в окутанные мраком зловещие пучины. Побольше крепких объятий, сил, чтобы сквозь любые невзгоды нести свой чистый и ясный разум к чертогам созидания. Добро отличается от зла тем, что умеет создавать что-то прекрасное, а зло лишь умеет рушить. Любите друг друга, берегите, обнимаю всех», - поздравил всех артист.
Ранее россиян поздравил с наступающим Новым годом и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он выразил надежду, что «наступит долгожданный мир».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru