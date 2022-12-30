«Инопланетяне и булочки»: Панки пожелали всем страстной любви в Новом году

Лидер и вокалист группы Йорш Дмитрий Соколов и лидер группы Brama Ник рассказали, что ждет их поклонников в 2023 году. 

Лидер и вокалист группы Йорш Дмитрий Соколов в преддверии праздников поздравил россиян с Новым годом. В эфире НСН он пожелал всем слушателям новых хитов и «маленького счастья».

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«Хочется пожелать, чтобы в наступающем году все были живы, здоровы, в каждой семье царил мир и достаток, чтобы ваши близкие люди радовали и согревали вас своей теплотой. Чтобы ваши любимые артисты и музыканты дарили вам громкие хиты, с которыми вы будете замечательно проводить время в наступающем году, чтобы было много культурных мероприятий, на которые можно вместе весело сходить с друзьями. Самое главное, чтобы в жизни каждого человека его личное маленькое счастье, его личная маленькая мечта осуществилась – грела его и теплила. Я думаю, что следующий год будет гораздо лучше, чем все предыдущие», - рассказал он.

А лидер группы Brama Ник предположил, что в 2023 году всем нам выпадет шанс познакомиться с инопланетянами, но это не должно помешать обычным счастливым мелочам - любви, булочкам и музыке.

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«Со всей любовью поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Искренне надеюсь, что инопланетяне, которых мы ждем по логике событий, окажутся дружелюбные и привезут молочка и печенек, потому что в целом острых впечатлений уже достаточно. Я бы хотел пожелать смотреть только перед собой на мир, не заслоняя его трудными и неоднозначными новостями, на мир, который по-прежнему удивителен и интересен в своем прошлом, настоящем и будущем. Дышать глубоко и ровно, любить сильно и страстно, кушать булочки, слушать птичек и слышать музычку», - поздравил он читателей НСН.

Ранее бывшая прима Большого театра, заслуженная артистка РФ, артистка балета Анастасия Волочкова в эфире НСН поздравила россиян с праздниками, пообещав и дальше создавать яркие творческие проекты.

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ФОТО: Пресс-служба группы ЙОРШ
ТЕГИ:МузыкантыНовый ГодПоздравление
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