На торги выставили реквизит из «Гарри Поттера»
Аукционный дом Propstore Auction выставил на торги реквизит со съемок «Гарри Поттера». Поучаствовать в торгах можно на сайте аукциона.
Так, на торгах представили палочку главного героя кино-вселенной Гарри Поттера. Ее оценили в 27 тысяч долларов. Эта палочка была реквизитом в четвертой части серии «Гарри Поттер и узник Азкабана».
Также на торгах можно найти одежду и декорации из многих других фильмов. Среди них реквизит «Индианы Джонса», «Бриолина», кино-вселенной Марвел и «Звездных воин».
Онлайн-торги состоятся 14 и 16 марта.
Ранее стало известно, что набросок Микеланджело выставили на торги всего за восемь тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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