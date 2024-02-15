На торги выставили реквизит из «Гарри Поттера»

Аукционный дом Propstore Auction выставил на торги реквизит со съемок «Гарри Поттера». Поучаствовать в торгах можно на сайте аукциона.

Считавшуюся утраченной акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч

Так, на торгах представили палочку главного героя кино-вселенной Гарри Поттера. Ее оценили в 27 тысяч долларов. Эта палочка была реквизитом в четвертой части серии «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Также на торгах можно найти одежду и декорации из многих других фильмов. Среди них реквизит «Индианы Джонса», «Бриолина», кино-вселенной Марвел и «Звездных воин».

Онлайн-торги состоятся 14 и 16 марта.

Ранее стало известно, что набросок Микеланджело выставили на торги всего за восемь тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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